В США нашли дешевый способ получения золота из свинца

Американский стартап Marathon Fusion придумал новый способ термоядерного синтеза, с помощью которого его руководство надеется получать золото из свинца, сообщает Financial Times.

В будущем термоядерные электростанции смогут увеличивать свой доход с помощью выработанного золота, потенциально прибыль удвоится, отмечают авторы исследования. Они утверждают, что их метод способен обеспечить выработку пяти килограмм золота на гигаватт выработки электроэнергии.

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Ранее получить золото из ртути смогли ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), они назвали это воплощением «мечты средневековых алхимиков». Однако, как отмечает Financial Times, количество полученных ими ядер золота было небольшим, а затраты оказались чрезвычайно высокими.

Опубликованная Marathon Fusion научная работа еще не прошла процедуру рецензирования, однако Financial Times отмечает, что она уже положительно воспринимается экспертами в этой области. Авторы предлагают использовать технологию «термоядерного одеяла» не только для производства энергии, но и для превращения изотопа ртути-198 в изотоп ртути-197, который затем в течение 64 часов распадается до изотопа золота-97.

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Будущие термоядерные станции смогут заниматься этим процессом без потери мощности в основном процессе производства электроэнергии, утверждают авторы исследования. Технология может быть применена и для производства других драгоценных металлов.

Одна из главных сложностей, с которой могут столкнуться желающие внедрить эту технологию, состоит в том, что при производстве могут присутствовать и другие изотопы ртути. Это, вероятно, станет причиной того некоторые изотопы золота будут нестабильными, а получившийся металл — радиоактивным. В таком случае его придется хранить от 14 до 18 лет перед тем, как его будет разрешено использовать, пишет Financial Times.