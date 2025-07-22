Зубную пасту Colgate запретили в Аргентине

Зубную пасту Colgate Total Clean Mint запретили продавать в Аргентине из-за жалоб потребителей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте национального управления по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT).

Сообщается, что несколько десятков человек пожаловались на побочные эффекты после использования зубной пасты — это язвы полости рта, воспаление, отек десен и т.д. В некоторых случаях люди даже вынуждены были обратиться к врачу.

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В своем заявлении ANMAT ссылается на ситуацию в Бразилии, где продукт также был запрещен к продаже из-за огромного количества жалоб со стороны потребителей. В течение года количество обращений от пострадавших после использования зубной пасты Colgate превысило 11 тысяч. При этом и в Аргентине, и в Бразилии продавалась одна и та же паста, которая производилась на бразильском заводе.

Первые сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate появились несколько месяцев назад, после чего российский Роспотребнадзор пообещал взять ситуацию под контроль, но подчеркнул, что для этой категории товаров «отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок». Ведомство призвало россиян присылать сообщать о жалобах на продукт, если таковые имеются.

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Colgate Total Clean Mint остается одной из самых популярных зубных паст среди россиян. Согласно рейтингу интереса пользователей маркетплейсов за май 2024 года, она входит в десятку лидеров (23,9 %). Первое место в списке занял российский бренд SPLAT (60,7 %), далее идут R.O.C.S. (56,3 %), Sensodyne (42,9 %) и President (41,1 %). Также в топ вошли такие марки, как Blend-a-med, Lacalut и Parodontax.