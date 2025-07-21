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Общество

Управленец рассказала о влиянии «жесткой критики» на карьеру

2 минуты чтения 20:12

Мита Маллик, бывший руководитель в сфере маркетинга и HR, в статье для CNBC рассказала, как резкая критика со стороны одного из начальников изменила ход ее карьеры. Сегодня она — успешный спикер, HR-стратег и автор бестселлеров, но в начале пути все было иначе.

По словам Маллик, в детстве она регулярно подвергалась травле, и это подорвало ее уверенность в себе. Уже во взрослой жизни неуверенность перенеслась в рабочую среду — ей было трудно высказываться на совещаниях и проявлять себя. «Я принесла часть травмы на рабочее место, хотела оставаться невидимой, потому что боялась стать мишенью», — отмечает она.

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Поворотным моментом в карьере Маллик стал разговор с руководителем в крупной компании из списка Fortune 500. Он дал ей «довольно жесткую» обратную связь: «Из-за твоей застенчивости никто не знает, чем ты здесь занимаешься. Ты — стена». Начальник, по словам Маллик, выразил сомнения в ее лидерском потенциале.

Маллик признает, что была расстроена этими словами. В тот день она ушла с работы, пришла домой и позволила себе «погрузиться в депрессию». Однако позже приняла решение работать над собой и развивать навыки коммуникации. «Это не было добрым напутствием с его стороны, но это была обратная связь, которую мне нужно было услышать», — рассказывает она в материале для CNBC.

Сегодня Маллик легко выступает в качестве спикера на мероприятиях и тренируется перед каждым выступлением, репетируя речь в машине или душе. Она советует заранее предупреждать коллег о намерении высказаться на встрече, чтобы чувствовать ответственность. «Я не буду самым громким голосом в комнате, но у меня будет влияние», — говорит эксперт.

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Хотя, как отмечает Маллик, развитие уверенных навыков общения заняло годы, именно критика со стороны руководителя подтолкнула ее к изменениям и оказала значительное влияние на карьеру. «Мне не нравится, как он это сделал, но я благодарна за это», — заключила она.

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