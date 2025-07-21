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Общество

Ученые рассказали о разработке вакцины от всех видов рака

2 минуты чтения 23:19 21 июля

Ученые из Университета Флориды (UF) разработали экспериментальную мРНК вакцину, которая значительно повышает способность иммунной системы бороться со злокачественными опухолями. Она потенциально может избавить от необходимости применения химиотерапии, хирургического вмешательства и лучевой терапии. Об этом сообщается на сайте Университета.

По словам ученых, они разработали «универсальную» вакцину, которая работает аналогично вакцине от COVID-19: препарат дает команду иммунным клеткам организма объединиться и атаковать любую опухоль так же, как они атакуют шиповидный белок коронавируса.

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«Мы обнаружили, что, используя вакцину, разработанную не для борьбы с раком, а для стимуляции сильного иммунного ответа, мы можем вызвать очень сильную противораковую реакцию. Таким образом, у нее есть значительный потенциал для широкого применения среди онкологических пациентов — возможно, даже для создания готовой противораковой вакцины», — считает соавтор исследования Дуэйн Митчелл.

Ученые испытали свою разработку на мышах. В результате при комбинировании вакцины с распространенным иммунотерапевтическим препаратом — ингибитором PD-1 — она могла ликвидировать у мышей с меланомой устойчивые к лекарствам опухоли. В случае с раком мозга, костей и другими видами рака кожи вакцина показала свою эффективность даже без применения сопутствующих препаратов.

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Отмечается, что сейчас вакцина еще проходит доклинические испытания на животных, а исследовательская группа работает над улучшением текущих формул и скорейшим переходом к клиническим испытаниям на людях.

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