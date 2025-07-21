Ученые рассказали о разработке вакцины от всех видов рака

Ученые из Университета Флориды (UF) разработали экспериментальную мРНК вакцину, которая значительно повышает способность иммунной системы бороться со злокачественными опухолями. Она потенциально может избавить от необходимости применения химиотерапии, хирургического вмешательства и лучевой терапии. Об этом сообщается на сайте Университета.

По словам ученых, они разработали «универсальную» вакцину, которая работает аналогично вакцине от COVID-19: препарат дает команду иммунным клеткам организма объединиться и атаковать любую опухоль так же, как они атакуют шиповидный белок коронавируса.

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«Мы обнаружили, что, используя вакцину, разработанную не для борьбы с раком, а для стимуляции сильного иммунного ответа, мы можем вызвать очень сильную противораковую реакцию. Таким образом, у нее есть значительный потенциал для широкого применения среди онкологических пациентов — возможно, даже для создания готовой противораковой вакцины», — считает соавтор исследования Дуэйн Митчелл.

Ученые испытали свою разработку на мышах. В результате при комбинировании вакцины с распространенным иммунотерапевтическим препаратом — ингибитором PD-1 — она могла ликвидировать у мышей с меланомой устойчивые к лекарствам опухоли. В случае с раком мозга, костей и другими видами рака кожи вакцина показала свою эффективность даже без применения сопутствующих препаратов.

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Отмечается, что сейчас вакцина еще проходит доклинические испытания на животных, а исследовательская группа работает над улучшением текущих формул и скорейшим переходом к клиническим испытаниям на людях.