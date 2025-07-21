Венгрия и Сербия построят нефтепровод для российской нефти

Власти Венгрии и Сербии обсудили возможность постройки нового нефтепровода, по нему планируется поставлять энергоресурсы из России. На встрече также присутствовал замминистра энергетики России Павел Сорокин, сообщают The Bell и РБК.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что ввести в эксплуатацию новый нефтепровод страны могут уже к 2027 году. Необходимость его постройки чиновник обосновал новыми ограничениями, которые Евросоюз вводит против России.

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«Брюссель хочет, чтобы расходы венгерских семей увеличились в два-четыре раза после отказа от российской нефти и природного газа. Мы этого не допустим, мы не должны закрывать транспортные маршруты, Европу нельзя отрезать от ресурсов, должны быть открыты и новые источники для поставок энергоносителей в Европу», — цитирует Сийярто РБК.

The Bell отмечает, что соглашение о постройке Белград и Будапешт заключили еще в 2022 году, однако Венгрия продолжает получать российскую нефть из отдельной ветки нефтепровода «Дружба». На эти поставки, как отмечают журналисты, не распространяются эмбарго ЕС и ценовой потолок, введенный странами G7, который также поддерживается Евросоюзом.

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Венгрия публично выступает против введения новых санкций против России, однако страна все же поддержала 18-й пакет санкций ЕС. В перечне одобренных мер есть и снижение ценового потолка на российскую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель. При этом цена будет пересматриваться Еврокомиссией в зависимости от ситуации на рынке.

Правительство Венгрии добивается исключений, позволяющих ей закупать российскую нефть вне общих ограничений, вводимых странами ЕС. Так, при обсуждении 16-го пакета санкций ЕС в феврале 2025 года стране удалось получить разрешение на импорт российских нефтепродуктов, импортируемых компанией MOL после производства на НПЗ Slovnaft в Братиславе.