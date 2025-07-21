Украинец вскрыл себе горло на Верхнем Ларсе

Один из застрявших в буферной зоне на российско-грузинском погранпункте Верхний Ларс украинцев вскрыл себе горло. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Новая газета Европа».

Собеседники пояснили изданию, что скорая помощь приехала только спустя два часа. Мужчина выжил, но, по словам очевидцев, его «зашили как собаку».

Решившийся на крайние меры гражданин Украины, чье имя не называется, — является бывшим заключенным российской колонии. В подвале буферной зоны на погранпереходе Верхний Ларс он оказался после выдворения из России. Однако в Грузию его не пропускают, так как грузинские власти расценивают его как «угрозу национальной безопасности».

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Накануне вечером около 22:30 застрявшие в подвале экс-заключенные с украинскими паспортами устроили акцию протеста, добавляет газета. Всего в ней, как сообщается, участвовали 60-70 человек. Они потребовали пропустить их в зону Duty Free, чтобы они смогли «хотя бы купить воды в бутылках».

Кроме того, собеседники издания рассказали, что гуманитарной помощи, которую предоставляет «Красный Крест», не хватает, а на улицу их выпускают по два-три человека всего на несколько минут в день.

Также, содержащиеся в подвале украинцы, пожаловались, что здоровых людей содержат в одном помещении с больными туберкулезом и заявили, что они «устали от скотского обращения».

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Протест украинцев, как пишет «Новая газета Европа», обернулся ухудшением условий их содержания. Бывшие заключенные сообщили, что теперь на улицу и в туалет их выпускают только по одному.

Всего в подвале на Верхнем Ларсе сейчас находятся 90 человек. В их числе бывшие заключенные, которые отбывали наказания на территории России, а затем были выдворены из страны, а также депортированные с оккупированных территорий украинцы, которые отказались получать российские паспорта или сотрудничать с местной властью, подчеркивает издание.

Это не первый случай, когда украинцы оказываются в ловушке на российско-грузинской границе. В конце августа 2024 года гражданин Украины Александр Шульгин рассказал «Холоду», что он вместе с 16 другими украинцев застрял на границе из-за проблем с документами.