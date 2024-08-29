На границе с Грузией почти месяц держат украинцев

31-летний гражданин Украины Александр Шульгин сообщил «Холоду», что он и еще 16 других украинцев застряли на российско-грузинской границе из-за проблем с документами. Они живут в подвальном помещении на контрольно-пропускном пункте «Дарьяли», который граничит с КПП «Верхний ларс». Украинцев депортировали из России, но Грузия не пропускает их из-за отсутствия оригиналов паспортов и ждет, пока украинская сторона подтвердит их личности. Часть из застрявших на границе людей — бывшие заключенные, которые отбывали наказание в российских колониях, других же выдворили из страны за нарушение миграционного режима.

Шульгин сообщил, что все 17 человек живут в нескольких комнатах с бетонными не окрашенными стенами без окон и возможности выходить на улицу. По словам Шульгина, некоторые из них болеют туберкулезом, но все равно живут в общем помещении.

«У меня только украинское гражданство, но я последние 10 лет жил и работал в России. В январе этого года меня задержали сотрудники полиции и обвинили в нарушении режима пребывания, хотя раньше никогда не спрашивали никакого разрешения на работу. У меня забрали паспорт и посадили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Краснодарском крае. В ЦВСИГе я пробыл семь с половиной месяцев, и оттуда меня привезли на границу России и Грузии. Российские пограничники пропустили меня без проблем, а на грузинской границе остановили и спустили в это подвальное помещение. Я нахожусь в неволе со 2 августа, уже почти месяц», — говорит Шульгин.

По его словам, со 2 августа ни одного из украинцев, которые застряли на КПП, не пропустили. При этом некоторые из них находятся там уже около двух месяцев.

«Тут сыро, влажно, нет никакой вытяжки, с трубы капает конденсат. Нас просто держат в неволе, не выпускают на улицу и никто ничего не говорит. Мол, ждите и все. Раз в неделю волонтеры привозят еду, спасибо им за это. Но почему все работает так и к кому нам обращаться, мы не знаем», — говорит Шульгин.

Задержание граждан Украины на грузинской границе из-за проблем с документами — распространенная практика. «Холод» рассказывал про схожий случай в марте этого года.

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