EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Россиян планируют штрафовать за оплату криптовалютой

2 минуты чтения 10:57 | Обновлено: 10:58

В России разработали законопроект, согласно которому с 2026 года могут появиться штрафы за расчеты в криптовалюте. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сейчас эта сфера находится в «серой зоне», а штрафы могут отрегулировать вопрос с ответственностью. Об этом пишут «Известия».

Аксаков рассказал, что законопроект внесут на рассмотрение Госдумы уже этой осенью. В случае принятие документа, штраф для физлиц будет составлять от 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 700 тысяч рублей. 

Я работаю учителем математики в США
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
Общество9 минут чтения

Законопроект о штрафах за платежи в криптовалюте разработал Банк России совместно с Минфином. В мае директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев рассказывал, что максимальный штраф для физлиц в случае принятия закона будет достигать 200 тысяч рублей, а для юрлиц — миллион рублей. Он также утверждал, что криптовалюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, будет конфискована.

Еще в апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в стране необходимо усилить ответственность за использование криптовалюты в расчетах. По ее словам, Банк России готов допустить инвестиции в криптовалюты внутри государства, но только для отдельных участников рынка.

На территории России с 2021 года действует запрет на оплату криптовалютой, разрешены только приобретение и продажа, инвестирование в цифровые валюты и владение ими, а также майнинг. С тех пор ни одна крупная компания не заявляла об инициативах, связанных с приемом криптовалюты в качестве средства оплаты, опасаясь претензий со стороны регуляторов, заявила советник практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Ирина Куянцева. 

По ее словам, часть расчетов с использованием цифровой валюты фактически переместилась в серую зону. В первую очередь такая схема используется для обхода санкционных ограничений при трансграничных платежах, сказала она.

«Именно на эту скрытую практику и направлен новый законопроект о штрафах. Государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет, сделав такие операции экономически рискованными», — отметила Куянцева.

Самая загадочная песня России
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
Интернет и мемы12 минут чтения

Как пишут «Известия», среди современных кейсов «неправомерного»  использования криптовалюты известны выплаты зарплаты российским фрилансерам и сотрудникам IT-компаний, а также оплата услуг со стороны иностранных заказчиков.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00 20 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Целый город исчез за 17 секунд
Общество
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
00:01 19 июля
Самая загадочная песня России
Интернет и мемы
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
00:01 18 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования