Россиян планируют штрафовать за оплату криптовалютой

В России разработали законопроект, согласно которому с 2026 года могут появиться штрафы за расчеты в криптовалюте. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сейчас эта сфера находится в «серой зоне», а штрафы могут отрегулировать вопрос с ответственностью. Об этом пишут «Известия».

Аксаков рассказал, что законопроект внесут на рассмотрение Госдумы уже этой осенью. В случае принятие документа, штраф для физлиц будет составлять от 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 700 тысяч рублей.

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Законопроект о штрафах за платежи в криптовалюте разработал Банк России совместно с Минфином. В мае директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев рассказывал, что максимальный штраф для физлиц в случае принятия закона будет достигать 200 тысяч рублей, а для юрлиц — миллион рублей. Он также утверждал, что криптовалюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, будет конфискована.

Еще в апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в стране необходимо усилить ответственность за использование криптовалюты в расчетах. По ее словам, Банк России готов допустить инвестиции в криптовалюты внутри государства, но только для отдельных участников рынка.

На территории России с 2021 года действует запрет на оплату криптовалютой, разрешены только приобретение и продажа, инвестирование в цифровые валюты и владение ими, а также майнинг. С тех пор ни одна крупная компания не заявляла об инициативах, связанных с приемом криптовалюты в качестве средства оплаты, опасаясь претензий со стороны регуляторов, заявила советник практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Ирина Куянцева.

По ее словам, часть расчетов с использованием цифровой валюты фактически переместилась в серую зону. В первую очередь такая схема используется для обхода санкционных ограничений при трансграничных платежах, сказала она.

«Именно на эту скрытую практику и направлен новый законопроект о штрафах. Государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет, сделав такие операции экономически рискованными», — отметила Куянцева.

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Как пишут «Известия», среди современных кейсов «неправомерного» использования криптовалюты известны выплаты зарплаты российским фрилансерам и сотрудникам IT-компаний, а также оплата услуг со стороны иностранных заказчиков.

