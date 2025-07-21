Эксперт рассказала о признаках скрытой депрессии

Американский психиатр Джудит Джозеф предложила метод из пяти шагов, который, по ее мнению, помогает вернуть в жизнь ощущение радости. Это набор базовых практик, направленных на восстановление эмоционального состояния. Рекомендации специалиста публикует CNN.

Как пишет издание, Джозеф изучает высокофункциональную, или скрытую депрессию, когда человек может продолжать работать, заботиться о семье и выглядеть успешным, но при этом перестает испытывать радость. Симптомы, такие как ангедония (неспособность чувствовать удовольствие) и алекситимия (трудности с распознаванием эмоций), часто остаются незамеченными ни окружающими, ни самим человеком.

Чтобы помочь справиться с этим состоянием, психиатр предлагает практиковать так называемое правило «5 V».

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Первым пунктом идет «принятие» (Validation). Джозеф рекомендует внимательно прислушиваться к своим чувствам, проговаривать их и принимать. «Если мы не знаем, что чувствуем, если не можем это назвать, мы испытываем тревогу», — объясняет она.

На втором месте — «возможность выговориться» (Venting). По словам специалиста, важно найти доверенного человека, чтобы поделиться переживаниями. Однако если речь идет о разговоре не с психотерапевтом, а с другом, то следует быть осторожным и избегать «вываливания» персональной травмы на другого человека.

Третий пункт включает «жизненные ценности» (Values). Эксперт советует задуматься о том, что действительно придает смысл жизни и приносит удовлетворение, а не гнаться за внешними достижениями и признанием. «Подумайте о вещах, которые бесценны. Раньше я гналась за похвалами и достижениями, но это то, о чем, знаете ли, в конечном итоге на смертном одре я не буду говорить», — делится она.

Четвертый пункт — это «базовые потребности» (Vitals) или важные условия для поддержания здоровья: правильное питание, регулярные физические нагрузки и качественный сон. Хотя это кажется элементарным, многим бывает сложно соблюдать эти правила на практике, отмечает Джозеф.

И, наконец, пятый пункт — «перспектива» (Vision), т.е. способность планировать свою жизнь и радость, несмотря на внутренний дискомфорт. Джозеф отмечает, что важно перестать постоянно возвращаться к прошлому и сосредоточиться на позитивных перспективах.

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Американский психиатр подчеркивает, что скрытая депрессия — это серьезное состояние, которое часто остается незамеченным именно из-за внешней успешности человека. Для многих людей ангедония и трудности с осознанием своих эмоций становятся барьерами для получения радости, но соблюдение правил пяти «V» способно вернуть эмоциональное равновесие.

В статье для CNN Джудит Джозеф предупреждает, что не стоит пытаться пройти по всем пунктам сразу и быстро. Это процесс, который требует времени и внимания.