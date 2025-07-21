EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Эксперт рассказала о признаках скрытой депрессии

2 минуты чтения 17:26

Американский психиатр Джудит Джозеф предложила метод из пяти шагов, который, по ее мнению, помогает вернуть в жизнь ощущение радости. Это набор базовых практик, направленных на восстановление эмоционального состояния. Рекомендации специалиста публикует CNN.

Как пишет издание, Джозеф изучает высокофункциональную, или скрытую депрессию, когда человек может продолжать работать, заботиться о семье и выглядеть успешным, но при этом перестает испытывать радость. Симптомы, такие как ангедония (неспособность чувствовать удовольствие) и алекситимия (трудности с распознаванием эмоций), часто остаются незамеченными ни окружающими, ни самим человеком.

Чтобы помочь справиться с этим состоянием, психиатр предлагает практиковать так называемое правило «5 V».

Я работаю учителем математики в США
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
Общество9 минут чтения

Первым пунктом идет «принятие» (Validation). Джозеф рекомендует внимательно прислушиваться к своим чувствам, проговаривать их и принимать. «Если мы не знаем, что чувствуем, если не можем это назвать, мы испытываем тревогу», — объясняет она.

На втором месте — «возможность выговориться» (Venting). По словам специалиста, важно найти доверенного человека, чтобы поделиться переживаниями. Однако если речь идет о разговоре не с психотерапевтом, а с другом, то следует быть осторожным и избегать «вываливания» персональной травмы на другого человека.

Третий пункт включает «жизненные ценности» (Values). Эксперт советует задуматься о том, что действительно придает смысл жизни и приносит удовлетворение, а не гнаться за внешними достижениями и признанием. «Подумайте о вещах, которые бесценны. Раньше я гналась за похвалами и достижениями, но это то, о чем, знаете ли, в конечном итоге на смертном одре я не буду говорить», — делится она.

Четвертый пункт — это «базовые потребности» (Vitals) или важные условия для поддержания здоровья: правильное питание, регулярные физические нагрузки и качественный сон. Хотя это кажется элементарным, многим бывает сложно соблюдать эти правила на практике, отмечает Джозеф.

И, наконец, пятый пункт — «перспектива» (Vision), т.е. способность планировать свою жизнь и радость, несмотря на внутренний дискомфорт. Джозеф отмечает, что важно перестать постоянно возвращаться к прошлому и сосредоточиться на позитивных перспективах.

Я толстая — и не хочу худеть
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
Общество15 минут чтения

Американский психиатр подчеркивает, что скрытая депрессия — это серьезное состояние, которое часто остается незамеченным именно из-за внешней успешности человека. Для многих людей ангедония и трудности с осознанием своих эмоций становятся барьерами для получения радости, но соблюдение правил пяти «V» способно вернуть эмоциональное равновесие.

В статье для CNN Джудит Джозеф предупреждает, что не стоит пытаться пройти по всем пунктам сразу и быстро. Это процесс, который требует времени и внимания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01 22 июля
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00 20 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования