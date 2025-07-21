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Общество

Врачи рассказали о влиянии привычки «хрустеть» пальцами на здоровье

2 минуты чтения 19:58

Исследования показывают, что около 54% людей обладают привычкой время от времени «хрустеть» костяшками пальцами. Британская газета The Guardian попросила специалистов прокомментировать теорию о том, что это занятие провоцирует развитие артрита. 

По словам Кимм Хайрик, ревматолога и профессора эпидемиологии Манчестерского университета, хруст возникает из-за образования пузырьков газа в суставной жидкости. «Сустав — это очень плотное пространство с небольшим количеством жидкости. При хрусте пространство временно расширяется, давление падает, и в жидкости образуются пузырьки. Звук возникает, когда они лопаются», — объясняет врач.

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Долгое время считалось, что привычка хрустеть пальцами повышает риск развития артрита. Наибольшие опасения у людей вызывает остеоартрит — самая распространенная форма, вызывающая боль, отечность и скованность в суставах. Однако, по словам Хайрик, связь между остеоартритом и хрустом пальцев не подтверждается научными данными. Так, с помощью опросов и рентгеновских снимков исследователи сравнивали состояние суставов у людей, которые часто хрустят пальцами, и тех, кто этого не делает. «Никакой разницы не было обнаружено», — говорит собеседница The Guardian.

Издание напоминает об одном из самых известных примеров — американском враче, который в течение 60 лет ежедневно хрустел пальцами только одной руки, чтобы доказать своей матери, что это не вредно. После обследования обеих рук у него не выявили признаков артрита.

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По словам Хайрик, факторы риска остеоартрита совсем иные: спортивные травмы, переломы костей вблизи суставов и разрывы связок. Кроме того, заболевание чаще встречается у людей, уже страдающих другими формами артрита, — например, ревматоидным.

Снижать риски возникновения этого заболевания врач предлагает с помощью здорового образа жизни.

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