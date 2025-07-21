Российские власти решили перейти на цензуру советского образца

Фильмы и сериалы в России могут начать цензурировать, как это делали в Советском Союзе. Об этом пишет издание «Агентство», ссылаясь на поправки, разработанные первым замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антоном Горелкиным. Документ предполагает обязать соцсети и онлайн-кинотеатры удалять фильмы и сериалы, «дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности».

По словам юристов, опрошенных изданием, использованные в поправках формулировки позволяют их широкое толкование, что, в свою очередь, создаст основания для запрета «каждого второго фильма».

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Из-за этого предполагается внедрить процедуру цензуры по образцу, действовавшему в Советском Союзе. Так, фильмы еще не получившие прокатного удостоверения будут проходить проверку в министерстве культуры, по итогам которой ведомство будет выдавать заключение о том, присутствуют ли в картине «материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание».

В случае обнаружения фильма, содержащего такие материалы, в соцсети с суточной аудиторией от 500 тысяч пользователей или на сайте с суточной аудиторией от 100 тысяч пользователей ведомство будет направлять требование владельцу ресурса об ограничении доступа к странице, на выполнение которого у него будут сутки.

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В случае неисполнения этого требования в срок, соответствующий ресурс будет блокироваться Роскомнадзором. Другой ответственности для онлайн-площадок в поправках не предусмотрено, рассказали собеседники издания.

Ранее о необходимости возвращения института государственной цензуры советского образца, когда произведения искусства, такие как фильмы, спектакли и песни, подвергались ей до премьеры, заявил бывший министр культуры, а ныне спецпредставитель Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, такая мера поможет защитить создателей контента от репрессий со стороны государства.