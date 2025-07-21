Charli XCX вышла замуж

Британская певица Charli XCX 19 июля вышла замуж за барабанщика группы The 1975 Джорджа Дэниела. Музыканты обменялись клятвами в ратуше Хакни (Hackney Town Hall) в Лондоне, пишет журнал People.

Сообщается, что церемония бракосочетания прошла в узком кругу близких молодоженам людей. На фотографиях видно, как 32-летняя певица и 35-летний барабанщик улыбаются и целуются на ступенях мэрии.

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Для торжества жених выбрал классический костюм, а невеста — фату и шелковое платье Vivienne Westwood с открытыми плечами. При выходе из здания Charli XCX дополнила образ своими фирменными черными массивными солнцезащитными очками.

Позже в своем тиктоке певица поделилась кадрами с афтепати церемонии и рассказала, что ее муж расплакался, увидев, как она идет к алтарю.

По данным People, британские музыканты впервые начали сотрудничать в 2021 году, работая над синглом «Spinning». Точная продолжительность их отношений неизвестна. Официально о том, что они встречаются, Charli XCX объявила в мае 2022 года, а о помолвке — в ноябре 2023 года.

Ранее в интервью подкасту Spout певица рассказала, что впервые в жизни работала над музыкой вместе со своим партнером. «Это совершенно новая динамика, но это здорово», — сказала она.

Кроме того, Charli XCX рассказала, что партнер и его коллеги из The 1975 вдохновили ее замедлить и углубить процесс создания музыки. «Раньше я работала очень быстро. Это была часть моего подхода — спонтанность и инстинктивность», — рассказала она.

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Charli XCX — британская певица и автор нашумевшего альбома «Brat», который уже стал одним из символов лета и получил положительные отзывы критиков. В феврале певица получила престижную премию «Грэмми» в номинации «Лучшая танцевальная запись» за трек «Von dutch» и «Лучший танцевальный/электронный альбом» за альбом «Brat».



