Z-каналы пригрозили конфликтом с Баку после совета Алиева Украине «не соглашаться на оккупацию»

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором он посоветовал Украине «никогда не соглашаться на оккупацию», вызвало резкую реакцию среди российских провоенных телеграм-каналов, обратило внимание «Агентство». Авторы Z-блогов обвинили Баку в русофобии и призвали готовиться к конфликту с Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выступил на медиафоруме в городе Шуша, где в ответ на вопрос украинского блогера Дмитрия Гордона заявил, что советует Украине «никогда не сдаваться и никогда не смиряться с нарушением территориальной целостности». Он также добавил, что Азербайджан «готовит портфель документов для подачи в международную судебную систему» по делу о крушении самолета авиакомпании AzAl, следовавшего в Грозный и разбившегося в Казахстане.

Азербайджан отменяет Россию Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей» Политика 7 минут чтения

Провоенный блогер Алексей Живов назвал высказывания Алиева «откровенно враждебными» и написал, что «Каспий может вскоре стать еще одним театром военных действий».

Авторы канала «Zаписки Vетерана» обвинили Баку в курсе на сближение с НАТО и заявили, что Азербайджан сознательно «идет по стопам Украины». Поводом для обвинений также стал указ Алиева о переходе страны на международную систему координат, который Z-блогеры восприняли как сигнал, что «Азербайджан готовится к войне с Россией».

Z-блогер Семен Пегов (WarGonzo) назвал конфликт с Азербайджаном «неизбежным» и заявил, что Баку «открыто и публично занял русофобскую позицию». По его словам, Россия должна готовиться к «этому конфликту».

Юрий Подоляка, еще один популярный z-блогер, утверждает, что Алиев «принял линию на эскалацию» и призвал МИД России «отойти в сторону» и передать инициативу МВД и при необходимости — Минобороны.

Канал «Поздняков 3.0» высказался предельно резко, опубликовав короткий лозунг: «„Орешником“ по центру Баку».

В то же время официальные российские власти никак не прокомментировали заявление Алиева.

Россию записали в «квартет хаоса» Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают? Мир 8 минут чтения

Накануне Алиев заявил, что Азербайджан готовит документы для подачи иска в международные суды против России из-за крушения самолета AzAl под Актау. По его словам, ситуация с катастрофой «ясна, как божий день». Он объяснил, что генпрокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако получает лишь формальную отписку — «следствие продолжается».

Азербайджан требует от Москвы признания вины, наказания виновных, компенсаций семьям погибших и возмещения убытков авиакомпании за потерянный борт.

Конфликт с Россией обострился и после гибели двух уроженцев Азербайджана — Зияддина и Гусейна Сафаровых — во время рейда российских силовиков в Екатеринбурге 27 июня. Еще восемь человек были задержаны. Российские власти утверждают, что действия силовиков были законны, однако Баку настаивает на расследовании обстоятельств гибели и требует признать операцию незаконной. Позже в Азербайджане были задержаны и арестованы 13 граждан России.