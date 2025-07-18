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Политика

СМИ анонсировали возможную встречу Путина и Трампа

2 минуты чтения 20:49

Китайские власти рассматривают возможность пригласить президента США Дональда Трампа на празднование 80-ой годовщины окончания Второй мировой войны, которая состоится на площади Тяньаньмэнь, ранее это предложение уже принял Владимир Путин, сообщает The Times.

О потенциальном приглашении Трампа говорят китайские политические комментаторы, а японские СМИ пишут о том, что это решение уже принято. Официальный Пекин такие сообщения не опровергает, ранее председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп обменялись приглашениями посетить Китай и США, но не назначили точные даты визитов.

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Само празднование будет представлять собой военный парад, который пройдет 3 сентября. Именно он может стать поводом для организации первой после возвращения в Белый дом Трампа встречи президента США с Путиным и Си, отмечают журналисты. Они также пишут о том, что отношения США с Китаем и Россией резко ухудшились после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, а также на фоне взаимных обвинений в шпионаже и вмешательстве во внутренние политические вопросы.

При этом отношения между Китаем и США, которые были союзниками во время Второй мировой войны, в последние недели улучшаются, считает The Times. Журналисты отмечают, что введенные Трампом пошлины в 145% были снижены, а Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов в обмен на ослабление запрета на продажу в КНР электронных чипов, введенного США.

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Празднование годовщины окончания войны, как считают журналисты, является для Си поводом подчеркнуть солидарность со странами-союзницами, который можно также использовать в качестве попытки снизить уровень мировой напряженности. Председатель КНР, как отмечено в тексте, с помощью личной встречи надеется не допустить хода беседы, который был бы похож на обычный стиль Трампа общаться с мировыми лицами в Белом доме.

Однако советники президента Трампа сомневаются, что ему стоит принимать потенциальное предложение, поскольку это может стать политическим триумфом для Си и Путина, пишет The Times. На данный момент представители трех стран не комментировали возможную встречу трех политиков.

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