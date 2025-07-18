СМИ рассказали о трех планах Кремля на развитие отношений с США

У Кремля есть три плана развития отношений с США в контексте урегулирования российско-украинского конфликта, считает директор Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев. Интервью с ним публикует Der Spiegel.

Габуев считает, что Кремль сформулировал свои стратегии с учетом непредсказуемости поведения президента США Дональда Трампа. Ранее, по его мнению, российские официальные лица публично выражали свое скептическое отношение к надеждам на быструю перезагрузку отношений между Россией и США после возвращения Трампа в Белый дом.

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Эксперт рассказал журналистам, что «эйфория» почти не затронула политическую элиту страны, которая разработала три плана действий. Первый Габуев назвал идеальным для Москвы — он подразумевает согласие Трампа на условия Путина и навязывание их Европе и Украине. Второй заключается в том, что президент США не принимает условия Кремля, но максимально сокращает участие Вашингтона в войне. Третий предполагает полный возврат США к уровню поддержки Украины, который наблюдался ранее при администрации предыдущего президента Джо Байдена.

В настоящий момент, по мнению Габуева, динамика отношений между Россией и США находится между вторым и третьим вариантами. Кремль, как считает эксперт, готов к тому, что Трамп снова начнет оказывать Украине поддержку в формате 2022-2024 годов. При этом и второй вариант в Москве считают выгодным — в таком случае расходы на ведение боевых действий будут лежать на странах Европы и на самой Украине.

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Габуев считает, что лидерам стран Европы и НАТО пока удается не допустить дистанцирования Трампа от конфликта. Однако значительную долю в этом решении президента США играет его разочарование Путиным, который не позволил быстро завершить конфликт. Эксперт отмечает, что возможные атаки Украины на Москву и Санкт-Петербург не остановят войну, а лишь сделают ответные действия России более агрессивными.