Названы самые опасные растения России

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета составили список самых опасных растений России, к которым не рекомендуется даже приближаться. Каждому из них они дали краткую характеристику, текст опубликован в научно-популярном издании Naked Science.

Ученые отмечают, что россиянам известно о вреде борщевика, бороться с которым собираются и власти страны. Однако есть другие растения, некоторые из которых считаются безвредными или даже полезными.

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Так, в топ-7 опасных растений вошел чистотел, который, как отмечается в публикации, россияне часто используют для лечения кожных заболеваний. Он может помочь против прыщей и бородавок, однако обращающийся к такому методу лечения человек рискует столкнуться с отказом почек. Для детей угроза еще выше — им грозит летальный исход.

Также ученые советуют аккуратнее относиться к использованию крапивы в виде веников — они не снимают боль, а лишь временно раздражают нервную систему, «отвлекая» ее. Кроме того, на поврежденные места попадают бактерии и грибки, которые могут вызвать заражение крови.

Не стоит вдыхать пыльцу ландышей, которые обладают приятным ароматом, особенно это опасно для детей и пожилых людей. Яд конваллятоксин, содержащийся в пыльце, быстро всасывается через слизистые и нарушает работу сердца. Это может привести к помутнению сознания, обморокам, судорогам. При прикосновении ландыша к поврежденной коже в кровь могут попасть алкалоиды, способные вызвать сильнейшую интоксикацию.

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Опасным для здоровья человек может оказаться и аконит (борец). Летальную дозу аконитина можно получить всего из двух граммов его корня. Ученые отметили, что существует также риск для здоровья при употреблении меда, нектар для которого собран только с борца.

Помимо борщевика, чистотела, крапивы, ландыша и аконита в список также вошли белладонна и лютик. Ученые советует не касаться этих растений голыми руками.