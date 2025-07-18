Российский аэропорт пожаловался на выбрасывающих своих домашних черепах пассажиров

Сотрудники аэропорта Сочи все чаще стали обнаруживать в здании живых черепах, брошенных пассажирами. Туристы избавляются от них, когда узнают, что пресмыкающихся нельзя взять с собой на борт самолета. По данным пресс-службы, за последнее время было спасено более 15 черепах.

В телеграм-канале аэропорта появился пост-напоминание о том, что «черепахи — живые существа, а не сувениры». В нем говорится, что некоторых из черепах нашли просто в здании, а другие и вовсе оказались в мусорных контейнерах.

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«Мы спасли уже более 15 черепашек и обращаемся ко всем пассажирам с просьбой! Если вы летите самолетом — не покупайте этих очаровательных созданий в поездке, черепахи не принимаются к перевозке на борт воздушного судна!» — призывают сотрудники воздушной гавани.

Они пояснили, что авиакомпании в большинстве случаев не перевозят грызунов, пресмыкающихся и членистоногих. Кроме того, транспортировка опасна для самого питомца, потому что в полете он может испытать сильный стресс и даже умереть.

Если же перевозка пресмыкающегося действительно необходима, рекомендуется заранее найти альтернативные пути транспортировки — например, через специальные службы, говорится в обращении аэропорта.

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В 2023 году в московском аэропорту Домодедово в рюкзаке у россиянина, прилетевшего из ЮАР, обнаружили более 350 экзотических животных, включая 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб и африканскую длиннохвостую ящерицу. Многие из них погибли из-за резкой смены температуры и неправильной транспортировки. В отношении мужчины завели дело по статье КоАП «Недекларирование товаров».