Россияне назвали идеальную семью в мире литературы

Главным образцом идеальных отношений среди холостых россиян стала семья Уизли из серии книг о Гарри Поттере. Именно ее чаще всего называли участники опроса, проведенного книжным сервисом «Литрес» и платформой LiveLib. Результаты публикует издание «Сноб».

За Уизли проголосовали 49% неженатых и незамужних респондентов. На втором месте оказалась семья муми-троллей из произведений Туве Янссон — ее выбрали 41%, а замкнула тройку семья Ростовых из «Войны и мира» Льва Толстого (25%).

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Россияне, состоящие в браке, называли другие примеры. Так, идеальной они сочли пару Арвен и Арагорна из «Властелина Колец» — за них проголосовали 23%. Далее следуют герои «Двух капитанов» Вениамина Каверина — Александр Григорьев и Катя Татаринова (22%), а также Делла и Джим Юнг из рассказа О. Генри «Дары волхвов» (21%).

Исследование также показало, что большинство россиян в целом довольны собственными семьями. Так, 70% холостых и 83% состоящих в браке участников опроса назвали свою семью идеальной. Ключевыми признаками таких отношений респонденты считают искреннюю заботу, уважение и любовь. Среди неженатых 85% выделили заботу как основной элемент идеальной семьи, 59% — уважение и 58% — любовь. Среди семейных эти показатели составили 80%, 77% и 76% соответственно.

При этом холостые чаще указывали на трудности, с которыми сталкиваются в семейных отношениях. Главной проблемой стало отсутствие взаимопонимания — об этом заявили 67% опрошенных. На втором месте — нарушение личных границ (56%), на третьем — нехватка поддержки (42%).

Среди состоящих в браке также на первом месте стоит отсутствие взаимопонимания — его отметили 51%. Далее следуют разногласия в представлении о будущем (32%) и финансовые трудности (32%), пишет «Сноб».

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