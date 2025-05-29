Психолог рассказал о пяти привычках счастливых пар

Пары, состоящие в крепких и счастливых отношениях, на выходных придерживаются нескольких простых привычек, которыми многие люди пренебрегают из-за усталости и рутины. Об этом CNBC рассказал специализирующийся на отношениях психолог, доктор философии Марк Трэверс.

Он выделяет пять основных привычек, которые помогают парам качественно провести выходные. По словам Трэверса, пара, которая проводит много времени вместе, но постоянно отвлекается на сообщения или социальные сети, вероятно, будет не так счастлива, как та, которая проводит меньше времени вместе, но при этом не пользуется телефонами.

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В качестве первого шага он предлагает осознанно отложить телефоны и вместо постоянного скроллинга отправиться на прогулку или выпить кофе.

Второй привычкой счастливых пар он назвал параллельные активности. Это когда один смотрит сериал, а другой читает, но оба находятся в одном пространстве.

Третья привычка — свои ритуалы. Один и тот же завтрак, вечер кино или совместная уборка под особый плейлист. Повторяющиеся действия, по словам психолога, создают ощущение устойчивости.

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Четвертым фактором счастливых отношений он назвал запланированный секс. Трэверс подчеркивает, что поначалу это может показаться странным, но такой подход убирает стресс от ожиданий и помогает сохранить близость, даже если неделя была тяжелой.

Последняя привычка — намеренное веселье. Абсурдные игры, дурацкие танцы и шутки, понятные только партнерам — это способ снять напряжение, свойственное взрослым людям, и вернуться к легкости, которая когда-то и притянула их друг к другу, объяснил психолог.