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Общество

Обвиненный СМИ в «покупке девственности у несовершеннолетних» Дерипаска подал в суд на журналистов

2 минуты чтения 18:01

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к авторам расследования, которые обвинили его в «покупке девственности у несовершеннолетних», а также к компании Google. Конкретные требования Дерипаски при этом неизвестны, сообщает «Верстка» со ссылкой на карточку на сайте суда.

Иск подан против журналистов «Верстки» Олеси Герасименко и Ивана Жадаева, а также журналистов «Важных историй» Дмитрия Великовского и Марии Жолобовой. Рассматриваться иск будет в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края, который «Верстка» называет «карманным» для Дерипаски.

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Журналисты отмечают, что именно в этом суде ранее рассматривались иски о защите чести и достоинства, поданные Дерипаской против Олега Тинькова, Сергея Полонского и Марии Певчих. По всем ним судьи приняли решения в пользу миллиардера.

Иск, как считают журналисты, связан с совместным расследованием «Верстки» и «Важных историй» о российской сети по продаже секса с несовершеннолетними, одним из клиентов которой журналисты назвали Дерипаску.

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«Он не педофил ни в коем случае»
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В тексте утверждалось, что 15-летняя Елизавета Попова из Ижевска ночью 6 июня 2019 года оказалась в подмосковном особняке с бассейном и дорогой мебелью. Туда ее привез водитель, домработница накормила ужином, а затем некий мужчина занялся с ней сексом, через 20 минут ушел и вернулся утром. За это школьнице, по ее утверждениям, заплатили 150 тысяч рублей. Вечером того же дня Попову привезли в пятиэтажную московскую квартиру, где за 15-минутный секс девушка получила еще 150 тысяч рублей и билет на оперу в Большой театр.

Позже, по данным журналистов, этот эпизод расследовали российские силовики, а Попова рассказала, что этим мужчиной был Дерипаска, который и лишил ее девственности. Организовавшие сеть люди называли 15-16 летних девушек «особо ценным товаром», их знакомили с клиентами, как правило, обеспеченными людьми.

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