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Политика

Чехия запретила пропаганду коммунизма

2 минуты чтения 16:04

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о запрете пропаганды коммунистической идеологии, сообщает EurActiv. Поправка к Уголовному кодексу приравняла пропаганду коммунизма к пропаганде нацизма, за которую в Чехии может быть назначено лишение свободы до пяти лет.

Новая версия закона запрещает «создавать, поддерживать или пропагандировать нацистские, коммунистические или иные движения, явно направленные на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти». Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSČM), у которой есть одно место в Европарламенте, назвала новый закон «закручиванием гаек».

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В коммунистической партии страны заявили, что Павел подписал закон, несмотря на «международное возмущение десятков политических партий и призыв Коммунистической партии Чехословакии признать поправку целенаправленной и дискриминационной». Чешские коммунисты объявили, что проведут 4 октября акцию протеста «Не будем молчать», в мероприятии уже согласились участвовать 51 человек.

Также Павел подписал законы о компенсациях пострадавшим от советской оккупации Чехословакии. На сайте президента Чехии указано, что компенсации предусмотрены для некоторых жертв подавления демонстраций, которые прошли в первую годовщину оккупации.

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Чешские власти согласовали единовременные выплаты гражданам, которых принудительно выселили или принудили к эмиграции органы безопасности Чехословацкой Социалистической Республики. Также компенсации получат те, над кем установили охранный надзор по политическим причинам.

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