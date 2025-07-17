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Политика

СМИ: Зеленского обвинили в авторитаризме

3 минуты чтения 16:21

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре скандала после серии обысков, проведенных Государственным бюро расследований (ГБР) в отношении антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова. Политики, активисты и дипломаты, как сообщает Financial Times (FT), заявили, что правительство Зеленского движется в сторону авторитаризма. 

Так, 11 июля ГБР провело обыск в доме Шабунина в Харькове. Одновременно обыск прошел в доме Кубракова в Киеве. Ни в одном случае, по словам фигурантов, не были предъявлены постановления суда, а адвокатам не позволили присутствовать во время обыска.

Украинские власти заявили, что обыски связаны с расследованиями коррупции. В свою очередь, Шабунин и Кубраков назвали их политически мотивированными. 

«Зеленский использует мое дело, чтобы послать сигнал двум группам, которые могут представлять угрозу для него. Сигнал такой: если я могу преследовать Шабунина публично — под наблюдением СМИ и несмотря на поддержку общества — значит, я могу пойти против любого из вас», — сказал Шабунин в интервью FT. Он пояснил, что первая группа — это журналисты и активисты, которые раскрывают коррупцию, а вторая — военные. 

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Издание напоминает, что ГБР обвиняет Шабунина в уклонении от мобилизации и нецелевом использовании военных средств — за эти преступления ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Сам активист все обвинения отрицает, настаивая, что его преследуют за антикоррупционную деятельность и критику власти.

Кубракова, по данным FT, обвиняют в том, что он помог украинскому депутату присвоить около 350 тысяч долларов в схеме закупки удобрений из Беларуси. Экс-министр отрицает какую-либо связь с этим депутатом и, как отмечается, сотрудничает со следствием.

Источник, близкий к Кубракову, предположил, что обыск может быть «местью» за дело против заместителя премьер-министра Алексея Чернышова — приближенного к Зеленскому. Кубраков, как предполагается, мог передать информацию о коррупции, но сам он это отрицает. Впрочем Чернышов также отвергает обвинения в причастности к земельной афере на 24 миллиона долларов.

FT отмечает, что обыски у Шабунина и Кубракова осудили даже их политические оппоненты. «Это прямая калька с российского сценария разделения общества, который может привести к протестам на улицах», — заявила глава парламентской комиссии по контролю за вооружениями и советница министра обороны Александра Устинова.

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Исполнительный директор Антикоррупционного центра Дарья Калениюк сказала, что обыски скорее напоминают «тактику запугивания». Крупнейшие независимые медиа опубликовали резкие статьи. 

Так, англоязычное издание Kyiv Independent пишет: «Такое дело против главного антикоррупционного активиста не могло быть без молчаливого согласия президента, если не прямого одобрения». А «Украинская правда» процитировала самого Шабунина: «Пользуясь войной, Зеленский делает уверенные шаги к коррумпированному авторитаризму».

«Под видом войны власти преследуют неудобных: политических оппонентов, местные органы, экспертов, журналистов и активистов», — цитирует FT мэра Киева Виталия Кличко. 

В то же время послы G7 на этот раз, как пишет издание, хранят молчание, хотя ранее критиковали администрацию Зеленского и его самого за неэффективное управление страной.

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