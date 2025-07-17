Названа причина возникновения «синдрома самозванца» на работе

Ученые из Австралии, Нидерландов и Великобритании выяснили, что риск развития «синдрома самозванца» у сотрудников значительно увеличивает конкурентная рабочая среда. Такой вывод позволил сделать метаанализ шести исследований с участием почти 1300 респондентов. Результаты опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Авторы обращают внимание, что «синдром самозванца» — чувство «несоответствия» занимаемой должности и перманентный страх разоблачения — раньше часто объясняли как личностную черту, связанную с перфекционизмом или низкой самооценкой. Однако свежие данные дают другую картину.

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«Мы часто призываем людей преодолевать синдром самозванца, становясь увереннее, меняя себя и включаясь в борьбу. Но это исследование ясно показывает, что мы также должны учитывать, как сама рабочая среда подпитывает эти чувства через конкуренцию и нереалистичные ожидания», — объяснила профессор Мишель Райан, соавтор исследования из Австралийского национального университета.

В компаниях, где постоянно поощряется соперничество, люди чаще сравнивают себя с более успешными коллегами, постоянно оценивают свою эффективность, что усиливает сомнения в собственных способностях, отмечают авторы исследования.

«Культура и атмосфера на работе играют важную роль в формировании синдрома. Сомнения возникают и усиливаются, когда организации создают рабочую культуру, где коллеги — это конкуренты, которых нужно превзойти, иначе они помешают получить признание и продвижение», — добавил соавтор исследования Кристофер Т. Бегени из Эксетерского университета.

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Авторы подчеркивают, что их работа не рассматривала долгосрочные последствия или культурные различия, а данные основаны прежде всего на самоотчетах участников, что само по себе ограничивает интерпретацию результатов.