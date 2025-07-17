EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названа причина возникновения «синдрома самозванца» на работе

2 минуты чтения 20:26 17 июля

Ученые из Австралии, Нидерландов и Великобритании выяснили, что риск развития «синдрома самозванца» у сотрудников значительно увеличивает конкурентная рабочая среда. Такой вывод позволил сделать метаанализ шести исследований с участием почти 1300 респондентов. Результаты опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Авторы обращают внимание, что «синдром самозванца» — чувство «несоответствия» занимаемой должности и перманентный страх разоблачения — раньше часто объясняли как личностную черту, связанную с перфекционизмом или низкой самооценкой. Однако свежие данные дают другую картину. 

Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
Экономика17 минут чтения

«Мы часто призываем людей преодолевать синдром самозванца, становясь увереннее, меняя себя и включаясь в борьбу. Но это исследование ясно показывает, что мы также должны учитывать, как сама рабочая среда подпитывает эти чувства через конкуренцию и нереалистичные ожидания», — объяснила профессор Мишель Райан, соавтор исследования из Австралийского национального университета.

В компаниях, где постоянно поощряется соперничество, люди чаще сравнивают себя с более успешными коллегами, постоянно оценивают свою эффективность, что усиливает сомнения в собственных способностях, отмечают авторы исследования. 

«Культура и атмосфера на работе играют важную роль в формировании синдрома. Сомнения возникают и усиливаются, когда организации создают рабочую культуру, где коллеги — это конкуренты, которых нужно превзойти, иначе они помешают получить признание и продвижение», — добавил соавтор исследования Кристофер Т. Бегени из Эксетерского университета.

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
Мир7 минут чтения

Авторы подчеркивают, что их работа не рассматривала долгосрочные последствия или культурные различия, а данные основаны прежде всего на самоотчетах участников, что само по себе ограничивает интерпретацию результатов. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая загадочная песня России
Интернет и мемы
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
00:01
Россию записали в «квартет хаоса»
Мир
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
17:42 17 июля
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Экономика
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
00:01 17 июля
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Мир
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
17:00 16 июля
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Мир
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия
00:01 16 июля
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18 15 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования