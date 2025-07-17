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Политика

СМИ: санкции Трампа против России могут повысить цены на нефть во всем мире

2 минуты чтения 10:56

Санкции, которые президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против торговых партнеров России, сильнее всего ударят по крупнейшим импортерам российской нефти: Индии и Китаю, отметили аналитики CNN. Они прогнозируют, что это решение приведет к росту цен на нефть во всем мире.

Россия ежедневно экспортирует более семи миллиардов баррелей нефти в сутки, и прекращение поставок может привести к резкому росту цен на нефть, пишет CNN. Согласно оценке Международного энергетического агентства, в прошлом году продажи нефти принесли России около 192 миллиардов долларов.

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Старший аналитик по нефти в аналитической фирме Kpler Муюй Сюй сообщил телеканалу, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти для Индии и Китая. За первые шесть месяцев этого года российская нефть составила 36% от общего импорта Индии и почти 20% — Китая.

«Если никто не покупает российскую нефть, откуда нам взять дополнительные поставки? У ОПЕК есть свободные мощности, но сложно требовать от них перекачки 3,4 миллиона баррелей за ночь», — сказал Сюй.

Ричард Бронз, руководитель отдела геополитики лондонской консалтинговой компании Energy Aspects, предположил, что анонсированные пошлины «слишком разрушительны для Трампа, чтобы он был готов их применить». Бронз считает, что США могут ограничиться «более целенаправленными и конкретными» мерами, если понадобится принять решение о новых санкциях.

Бронз отметил, что Трамп в мае издал указ, вводящий пошлины в 25% на товары из стран, покупающих нефть из Венесуэлы, однако пока не предпринимал никаких действий по его исполнению.

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В понедельник Трамп пообещал ввести новые санкции против России, если она заключит мирную сделку с Украиной в течение 50 дней, срок ультиматума истекает 3 сентября. Президент США пригрозил ввести пошлины до 100% на товары из России и стран, которые покупают российские товары.

Трамп также объявил о новой схеме поставок военной помощи из США в Украину через НАТО и заявил, что украинские военные дополнительно получат 17 комплексов ПВО Patriot. Он назвал предыдущие обсуждения мира в Украине «пустыми разговорами», во время которых «бомбы летят на Киев».

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