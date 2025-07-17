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Экономика

СМИ: России удалось обуздать инфляцию

2 минуты чтения 19:10 17 июля | Обновлено: 19:27 17 июля

Российские власти смогли добиться значительного прогресса в борьбе с инфляцией — показатели прошлого месяца свидетельствуют о значительном снижении темпа роста цен, отмечает Bloomberg.

Журналисты отмечают, что показатель инфляции в пересчете на год все еще превышает целевой, установленный Центробанк. Но данные за июнь свидетельствуют о том, что предпринятые ЦБ меры дают результат.

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Журналисты отмечают, что такие данные, вероятно, приведут к ожиданиям, заключающимся в дальнейшем снижении ключевой ставки. Последний раз регулятор делал это 6 июня — тогда показатель уменьшился на 1 процентный пункт, до 20%. Показатель в 21% до этого не менялся с осени 2024 года.

При этом инфляция вернется в рамки целевых значений (4%) только в следующем году, считает Bloomberg. Журналисты отмечают, что ЦБ принимает решения на основании данных по инфляции за предыдущий месяц. Ранее, по замечанию авторов, Эльвира Набиуллина заявила о своем скептическом отношении к опоре на показатели инфляции за год. Их глава ЦБ сравнила с «зеркалом заднего вида», которое дает информацию о прошлой динамике, но не помогает заглянуть в будущее.

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Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов отмечает, что Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки уже на следующем заседании, оно состоится 25 июля.

Журналисты отмечают, что рост цен на товары, зависящих от обменного курса и изменений ставок по кредитам, стабилизировался, однако стоимость услуг продолжает расти. Также они считают, что на инфляцию в России сейчас оказывает влияние эффект от укрепления курса рубля, однако он закончится — это может стать осложняющим фактором.

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