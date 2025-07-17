Два государственных праздника хотят отменить во Франции из-за «непосильного» долга

Власти Франции планируют отменить два государственных праздника, чтобы стимулировать экономику и сократить быстро растущий долг страны. Об этом сообщают Bloomberg и The Guardian.

Премьер-министр страны Франсуа Байру предложил исключить из списка государственных праздников День Победы и Пасхальный понедельник, но отметил, что готов рассмотреть и другие варианты. Ранее издание Politico отмечало, что из-за желания сократить государственные расходы Франция не присоединилась к новой инициативе президента США Дональда Трампа по поставке вооружения Украине.

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Байру заявил, что государственный долг Франции растет на пять тысяч евро каждую секунду, он считает это проблему «смертельной опасностью» для страны. Дефицит бюджета Франции сейчас составляет 5,8% от ВВП, это значительно превышает целевой показатель ЕС по данному значению, который составляет 3%. Дефицит бюджета Франции один из самых больших в Европе, отмечает Financial Times.

Эта мера вместе с увеличением налога для самых высокооплачиваемых работников и заморозкой пенсионных и социальных выплат должна, по мнению Байру, помочь Франции сократить дефицит бюджета до 4,6% в следующем году и выйти на целевой показатель в 3% уже к 2029 году.

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Журналисты отмечают, что предложение об отмене двух государственных праздников столкнется с общественным сопротивлением, резко против этой меры уже выступил лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла. Лидеры других партий призвали к отставке Байру.

The Guardian отмечает, что во Франции уже обсуждали объединение двух государственных праздников (День Победы и День Перемирия) в один, чтобы одновременно почитать память солдат, павших в Первой и Второй мировых войнах. При этом, как пишут журналисты, у правящей партии недостаточно голосов, чтобы провести предложения самостоятельно — это может привести к вотуму недоверия Байру уже ближайшей осенью. Его предшественник на посту премьер-министра страны, Мишель Барнье, был вынужден уйти в отставку в ходе обсуждений проекта бюджета в парламенте в декабре 2024 года, отмечает Bloomberg.