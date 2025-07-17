EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Два государственных праздника хотят отменить во Франции из-за «непосильного» долга

2 минуты чтения 00:04

Власти Франции планируют отменить два государственных праздника, чтобы стимулировать экономику и сократить быстро растущий долг страны. Об этом сообщают Bloomberg и The Guardian.

Премьер-министр страны Франсуа Байру предложил исключить из списка государственных праздников День Победы и Пасхальный понедельник, но отметил, что готов рассмотреть и другие варианты. Ранее издание Politico отмечало, что из-за желания сократить государственные расходы Франция не присоединилась к новой инициативе президента США Дональда Трампа по поставке вооружения Украине.

Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
Экономика17 минут чтения

Байру заявил, что государственный долг Франции растет на пять тысяч евро каждую секунду, он считает это проблему «смертельной опасностью» для страны. Дефицит бюджета Франции сейчас составляет 5,8% от ВВП, это значительно превышает целевой показатель ЕС по данному значению, который составляет 3%. Дефицит бюджета Франции один из самых больших в Европе, отмечает Financial Times.

Эта мера вместе с увеличением налога для самых высокооплачиваемых работников и заморозкой пенсионных и социальных выплат должна, по мнению Байру, помочь Франции сократить дефицит бюджета до 4,6% в следующем году и выйти на целевой показатель в 3% уже к 2029 году.

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
Мир7 минут чтения

Журналисты отмечают, что предложение об отмене двух государственных праздников столкнется с общественным сопротивлением, резко против этой меры уже выступил лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла. Лидеры других партий призвали к отставке Байру.

The Guardian отмечает, что во Франции уже обсуждали объединение двух государственных праздников (День Победы и День Перемирия) в один, чтобы одновременно почитать память солдат, павших в Первой и Второй мировых войнах. При этом, как пишут журналисты, у правящей партии недостаточно голосов, чтобы провести предложения самостоятельно — это может привести к вотуму недоверия Байру уже ближайшей осенью. Его предшественник на посту премьер-министра страны, Мишель Барнье, был вынужден уйти в отставку в ходе обсуждений проекта бюджета в парламенте в декабре 2024 года, отмечает Bloomberg.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Экономика
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
00:01
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Мир
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
17:00 16 июля
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Мир
Тысячи школьниц обманом втягивают в вебкам
Им обещают золотые горы, но работают они за копейки в грязи с тараканами. Они становятся жертвами эксплуатации и насилия
00:01 16 июля
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18 15 июля
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Общество
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране
00:01 15 июля
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Политика
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
17:11 14 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования