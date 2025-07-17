СМИ: полицейский прострелил ногу водителю машины

В сети распространились кадры конфликта двух полицейских и неизвестного мужчины, который произошел в республике Татарстан и закончился стрельбой и огнестрельным ранением. Об этом сообщили телеграм-каналы Shot, «Оперативные сводки», а также RusNews.

На кадрах видно как два человека в полицейской форме толкаются с мужчиной значительно крупнее их. При этом начало конфликта осталось за кадром и по видео невозможно сказать чего именно требуют от него полицейские.

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями Мир 7 минут чтения

Мужчина, в свою очередь, ведет себя агрессивно и громко ругается. В какой-то момент к троим мужчинам пытается подойти женщина. Один из полицейских отталкивает ее и она падает. Это приводит мужчину в ярость и он начинает угрожать полицейским.

«Я тебя завалю, сука! Вы че, блядь, попутали? Люди, снимайте, снимайте этот мусорской беспредел», — кричит мужчина на опубликованных кадрах.

Один из полицейских на протяжении всего видео держит в руках пистолет и много раз повторяет: «Буду стрелять». После очередной реплики мужчины силовик делает три выстрела. При этом все это время его руки с оружием были опущены и положенного в таких случаях предупредительного выстрела в воздух на опубликованном видео не видно.

Сразу после выстрелов мужчина кричит от боли и прекращает сопротивление, а полицейские прижимают его к капоту автомобиля и заламывают руки. При этом на кадрах можно увидеть кровь, которая капает с ног мужчины на асфальт. На этом видео обрывается.

Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть Экономика 17 минут чтения

Никаких официальных комментариев относительно этих кадров на момент публикации заметки не поступало. В то же время близкий к силовикам телеграм-канал Shot, ссылаясь на очевидцев, пишет, что инцидент произошел в селе Столбище Лаишевского района Татарстана.

Как утверждается в публикации, полицейские решили проверить подозрительную машину, припаркованную возле Церкви Казанских святителей. Находившийся внутри мужчина показался им нетрезвым и они потребовали, чтобы тот прошел медосвидетельствование. Телеграм-канал утверждает, что поводом для конфликта стал отказ мужчины это сделать.

Телеграм-канал «Оперативные сводки» добавляет, что полицейские в итоге задержали мужчину и доставили его в больницу. .