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Общество

Моргенштерн выставил на благотворительный аукцион свой первый автомобиль

2 минуты чтения 13:45

Рэпер Алишер Моргенштерн, признанный российскими властями «иноагентом», в инстаграме объявил, что выставляет свой первый автомобиль на благотворительный аукцион.

«Золотистый цветочек на механике, моя Daewoo Nexia, первая машина в жизни. В общем, стоит она пылиться до сих пор в Уфе у моего семейства», — говорит Моргенштерн в опубликованных сторис. Кроме машины, рэпер также пообещал участникам «парочку очень интересных призов».

По его словам, «дядя Димон» и его брат Максим предложили ему разыграть машину, а все вырученные деньги отправить «на спасение жизни Давидику». 

«Готовьте денежку, будет у вас шанс не только сделать хорошее дело, но еще и за это получить какой-то равный подгон, так скажем», — говорит рэпер.

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За два дня до этого на ютуб-канале «Дядя Димон Легенда» вышел выпуск, посвященный мальчику по имени Давид, который страдает мышечной дистрофией Дюшенна, и которому необходим укол, стоимостью три миллиона долларов.

Его мать рассказала, что без необходимого лечения дети с таким диагнозом «садятся в инвалидное кресло» уже в 10 лет. В описании к видео отмечается, что на момент записи выпуска было собрано 180 миллионов рублей.

В начале июня Моргенштерн закончил лечение в израильском реабилитационном центре для людей с зависимостями. Врачи клиники назвали его курс лечения «успешным» и поблагодарила музыканта за «доверие, искренность и смелость». Сам рэпер тогда написал, что «понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять». 

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