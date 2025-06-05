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Общество

Моргенштерн вышел из рехаба

2 минуты чтения 21:55 5 июня

Рэпер Алишер Моргенштерн сообщил в своем инстаграме, что закончил лечение в израильском реабилитационном центре для людей с зависимостями. Клиника «Феникс Рехаб» назвала лечение «успешным» и поблагодарила музыканта за «доверие, искренность и смелость».

«Скажу коротко: вместо “бросить пить” — я начал жить. Вместо “прийти в норму” — пришел к себе. Понял причины своей зависимости и Выбрал не употреблять», — написал Моргенштерн о своей реабилитации.

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Музыкант рассказал, что в январе по пути в Израиль он «пил по очереди все возможные коктейли “напоследок”», при этом думал «заехать на месяц, бросить таблы, сделать детокс, прийти в норму, хайпануть на темке и двинуть дальше». Этот план пятимесячной давности рэпер теперь считает «наивным». В последней публикации перед лечением Моргенштерн написал, что «поднял в самолете последний бокальчик за новую жизнь».

В сентябре Моргенштерн планирует отправиться в гастрольный тур по США и странам Европы. В одном из анонсов он назвал свой тур «Первым Трезвым Мировым».

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Клиника, в которой музыкант находился с января, и которую он назвал «местом, откуда не хочется уезжать», пожелала ему «крепкого здоровья, внутреннего баланса, вдохновения и только светлого пути вперед». «Пусть каждый твой шаг будет свободным, уверенным и наполненным новым смыслом. Ты сила. Ты пример. Уважение», — сказано в публикации рехаба.

Впервые Моргенштерн рассказал о планах пройти лечение в посте об итогах 2024 года. Он написал, что пережил психоз и «настоящую депрессию». В этом посте он также признал себя «сверхзависимым человеком».

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