Литва вернула пытавшегося сбежать от армии россиянина

Литовские силовики вернули в Россию мужчину, который мог бежать «от армии или других обстоятельств», рассказал в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT) министр внутренних дел страны Владислав Кондратович.

Глава МВД Литвы сообщил, что мужчина попытался переплыть одну из рек на границе между Литвой и российской Калининградской областью. На вопрос издания, как власти поступили с россиянином, министр ответил: «Как и в любой другой стране — они возвращаются».

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Также Кондратович привел пример другого беженца, который «рассказал конкретные факты» о преследовании в Беларуси и убедил литовских чиновников рассмотреть его прошение об убежище. «На этой неделе один человек из Беларуси перелез через забор с лестницей и попросил гуманитарной помощи, указав конкретные факты. Он сейчас в центре для беженцев, и с ним работают по процедуре», — заявил министр.

По словам чиновника, есть и другие «единичные» попытки россиян нелегально попасть в Литву. Они также были переданы обратно российским властям.

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Издание «Волна Литва» отмечает, что МВД Литвы не считает одно лишь нежелание участвовать во вторжении в Украину достаточным основанием для политического убежища.

«Убежище не может быть предоставлено исключительно на основании того, что человек не хочет идти на войну. В этом случае решение о предоставлении убежища должно основываться, например, на угрозе преследования, связанного с отказом от военной службы или страхом перед совершением военных преступлений. Чтобы доказать наличие угрозы, будет недостаточно предъявить полученный призыв на военную службу», — объяснило МВД Литвы в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин приказал провести в России мобилизацию.

Экс-министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте ранее заявляла, что в Литву под видом уклонистов пытались проникать сотрудники российских спецслужб.