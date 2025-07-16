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Общество

Запрет на поиск «экстремистского контента» испугал профессиональных доносчиков

2 минуты чтения 14:58 16 июля

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, известная главным образом благодаря доносам на музыкантов, «иноагентов» и антивоенно настроенных россиян, раскритиковала поправки, предполагающие введение штрафов за поиск в интернете «экстремистского контента». О внесении документа на рассмотрение Госдумы стало известно накануне.

«Интересно, а депутаты вообще видели количество “свастик” и “вентиляторов” в комментариях в соцсетях? Если школьник зашел в комменты и увидел это, его тоже штрафовать будут? Или, например, набрал в поиске VPN, то что?» — спросила она в своем телеграм-канале (орфография автора сохранена).

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Она также перечислила девять видом «экстремистских сообществ», доносы на участников которых не смогут писать члены «Лиги безопасного интернета», в случае принятия поправок, упомянув среди прочих «сообщества с пропагандой ЛГБТ».

«Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности», — подчеркнула Мизулина.

Она также предположила, что обсуждаемые поправки грозят штрафами сотрудникам МВД, занимающимся мониторингом «экстремистской деятельности», гражданам, сообщившим силовикам об обнаруженных в сети «экстремистских сообществах», и даже депутатам, получившим обращение о таком сообществе вместе со ссылкой на него. «Ведь они нарушат закон, открыв ссылку из обращения. Умышленно», — пояснила Мизулина. 

«В общем нужна пояснительная бригада», — резюмировала она.

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Накануне стало известно о внесении на рассмотрение Госдумы поправок, предусматривающих введение административной ответственности за поиск и просмотр в интернете «заведомо экстремистского контента». Согласно документу, за это предлагается наказывать штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей. 

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