Япония назвала Россию и Китай самой большой угрозой безопасности

Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что Россия, Китай и Северная Корея стали представлять серьезную угрозу безопасности страны со времен Второй мировой войны. По его словам, три потенциальных противника в Восточной Азии быстрыми темпами наращивают свои военные силы в регионе. Об этом пишет CNN.

«Существующий мировой порядок, основанный на мире, подвергается серьезному испытанию, и Япония оказалась в самой суровой и сложной обстановке в сфере безопасности за весь послевоенный период», — говорится в заявлении министра в предисловии к ежегодному оборонному докладу.

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По данным CNN, 34-страничный документ рисует тревожную картину будущего региона, особенно на фоне обостряющегося соперничества между Китаем и США — главным союзником Японии.

«Мировой баланс сил стремительно меняется, и конкуренция между государствами продолжается. В частности, межгосударственное соперничество между США и Китаем, по всей вероятности, будет только усиливаться», — говорится в докладе министра.

По его словам, военная активность Китая представляет собой «беспрецедентную и наиболее серьезную стратегическую угрозу» для страны. Пекин, как отмечается, стремительно наращивает военный потенциал «как в количественном, так и в качественном отношении», одновременно усиливая активность в регионе. В частности, министр указал на ситуацию вокруг островов Сенкаку в Восточно-Китайском море — они находятся под контролем Токио, но на них также претендует Китай, называя архипелаг Дяоюйдао.

В ответ представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил, что Япония «нагнетает тему китайской угрозы и вмешивается во внутренние дела Китая». Он призвал Токио «извлечь уроки из истории и прекратить клевету и необоснованные обвинения».

CNN отмечает, что ссылки Японии на Вторую мировую войну вызывают споры в регионе, где память о военной агрессии страны до сих пор осложняет ее отношения с соседями.

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Россия вызывает у Японии не меньшее беспокойство из-за продолжающегося уже три с половиной года вторжения в Украину и наращивания вооруженных сил. В докладе, как сообщается, содержится предупреждение, что конфликт, аналогичный украинскому, может разгореться и в Азии — хотя конкретное место не указано. Также, согласно документу, часть новейших российских вооружений переброшена на Тихоокеанское направление.

Что касается Северной Кореи, то, по данным доклада, Пхеньян продолжает развивать ядерное оружие и баллистические ракеты, способные нести боеголовки и поражать любые цели на территории Японии.

По данным телеканала, озвученная в докладе оценка Японии перекликается с заявлениями главы Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Сэмюэла Папаро, сделанными в апреле. По его словам, Китай продолжает «беспрецедентную военную модернизацию и ведет все более агрессивную политику, угрожающую США, их союзникам и партнерам».

Папаро также подчеркнул, что углубляющееся военное сотрудничество Китая, России и Северной Кореи усиливает угрозу в Тихоокеанском регионе.



