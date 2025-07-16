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Политика

Кремль призвал США надавить на Украину

2 минуты чтения 17:38 16 июля

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что США и президент этой страны Дональд Трамп должны «оказать давление» на Украину, чтобы Киев продолжил вести прямые переговоры с Москвой. Об этом со ссылкой на слова Пескова пишут «Ведомости».

В Москве считают, что именно Трамп является основным посредником между Россией и Украиной, отметил Песков. Он заявил, что выдвинутый президентом США ультиматум России в Киеве якобы поймут как сигнал «к продолжению войны».

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Слова Трампа о введении пошлин размером до 100% против России, если сделка по окончанию конфликта между Россией и Украиной не будет заключена через 50 дней, Песков назвал «заявлениями» и «словами», отметив, что они принесли России разочарование. В Кремле считают, что параллельно с разработкой новых санкций против России Вашингтон также должен заняться отправкой «сигналов к миру» Киеву.

Ранее Трамп объявил о том, что не удовлетворен ходом переговорного процесса по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Он охарактеризовал свои беседы с Владимиром Путиным как «пустые разговоры», заметив, что после них российская сторона продолжает атаки на Киев. При этом президент США заявил о своей надежде на то, что ему все же не придется вводить новые ограничения против России. В тот же день он объявил о новых поставках вооружения Украине.

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После этих слов Песков назвал ультиматум Трампа «весьма серьезным» и заявил, что Кремлю потребуется время на его анализ, а ответ обещал дать только после того, как свое мнение по этому вопросу выскажет Путин. Тогда же он заявил, что Кремль продолжает ждать от Украины предложений о сроках проведения третьего раунда двусторонних переговоров.

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