Занимающаяся эвакуацией «политических» россиян организация рассказала о просившем у них помощи Z-блогере

Популярный Z-блогер просил помощи у проекта «Вывожук», помогающего выехать из России людям, столкнувшимся с политическим преследованием. Об этом сообщил участник организации в интервью ютуб-каналу «А поговорить?» журналистки Ирины Шихман.

Журналистка спросила у представителя «Вывожука», как организация проверяет, что человек, который просит его эвакуировать, не связан с российскими силовиками. Сотрудник рассказал о процедуре проверки и вспомнил «смешную ситуацию», когда их попросил о помощи сторонник вторжения в Украину.

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Представитель «Вывожука» утверждает, что после начала политического преследования участников Z-сообщества и уголовного дела Игоря Стрелкова к ним обратился популярный Z-блогер, против которого возбудили дело по статье о «дискредитации» российской армии (статья 207.3 УК РФ)..

«Мы изначально подумали, что, конечно, это наше дело. А потом оказалось, что он в 2014 году на Донбассе служил, в 2022 году у него огромный канал миллионный с таким ура-патриотическим настроением. Конечно, мы отказали ему в связи с тем, что он не соответствует нашим ценностям», — рассказал участник «Вывожука» Ирине Шихман.

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Участник проекта заявил, что они рассматривают любые заявки как исходящие от силовых структур или людей, которых «запугали и склонили к сотрудничеству». По его словам, «Вывожук» изучает полные материалы уголовного дела и получает документы подопечного, включая селфи с паспортом, — и только после этого принимает решение об эвакуации.

На сайте проекта указано, что он проконсультировал 654 заявителя и эвакуировал 126 человек, среди которых 109 жертв политического преследования и 17 членов их семей.