СМИ: успехи экономики Китая обошли стороной его жителей

Несмотря на официальные данные о росте экономики на 5,2% во втором квартале, все больше работников в Китае сталкиваются с сокращением зарплат, задержками выплат и необходимостью искать подработку. Экономисты указывают на дисбаланс между экспортной моделью и внутренним спросом, пишет Reuters.

30-летний Чжан Цзинмин, сотрудник государственной строительной компании, после основной работы подрабатывает курьером — по его словам, это единственный способ справиться с урезанием дохода на 24%. Сейчас он получает 4200 юаней (примерно 45,8 тысяч рублей) вместо прежних 5500 (60 тысяч рублей) и развозит еду по вечерам и выходным.

«Быть курьером и работать в госкомпании — это не престижно, но другого выхода нет, — говорит Чжан. — Многие коллеги уволились, и их обязанности передали мне. Давление огромное».

Снижение доходов, по данным экспертов, связано с падением прибыли компаний и снижением налоговых поступлений. Государственные работодатели также вынуждены урезать расходы, что сказывается на выплатах бюджетникам.

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28-летний учитель Фрэнк Хуанг из города Чунцзо (регион Гуанси) сообщил, что не получал зарплату два-три месяца — школа ждет переводов от властей.

«Я не могу уволиться — просто терплю. Если бы у меня была ипотека или ребенок, не знаю, как бы справился», — сказал он.

Учительница из уезда Линьцюань (восточный Китай), представившаяся по фамилии Юнь, получает лишь фиксированную ставку в 3000 юаней (32,7 тысяч рублей), тогда как надбавки за результаты (около 16% от зарплаты) систематически задерживаются.

«После оплаты бензина и счетов денег не остается даже на еду, — говорит она. «После оплаты бензина и счетов денег не остается даже на еду, — говорит она. — Если бы не помощь родителей, я бы голодала».

Данных о масштабах задержек выплат в госсекторе нет. Однако среди промышленных предприятий с госучастием задолженности растут: в водо- и газоснабжении — на 17%, в производстве электроники — на 16,6%, в автопроме — на 11,2%, согласно официальной статистике.

Рост внешней торговли не компенсирует внутренние дисбалансы. В условиях дефляции и нестабильных доходов все больше потребителей откладывают покупки. Это особенно заметно в бедных и экспортно-зависимых регионах.

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20-летняя Хуан Тинтин из провинции Цзянсу уволилась с работы официанткой после того, как ресторан начал требовать четыре неоплачиваемых выходных в месяц. Она не может найти новую работу с июня.

«Раньше можно было устроиться за день-два, теперь на вакансию претендуют по десять человек, — рассказала она. — Рынок труда в этом году еще хуже, чем в прошлом».

По мнению аналитиков, нынешняя ситуация — следствие приоритета промышленности и экспорта в ущерб потреблению. Старший экономист Conference Board Макс Ценглайн назвал Китай «экономикой двух скоростей» — с сильным экспортом и слабеющим внутренним рынком.

«Низкая рентабельность и дефляция вызваны избыточным расширением мощностей в промышленности и технологиях», — отметил он.

Экономисты давно призывают Пекин перенаправить поддержку на ориентированные на внутренний рынок отрасли, такие как образование и здравоохранение, или стимулировать потребление домохозяйств — например, за счет усиления социальной поддержки, — иначе есть риск замедления экономики во второй половине года.