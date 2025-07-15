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Общество

«Яндекс Карты» начали показывать сигналы светофора

2 минуты чтения 23:08 15 июля

В казахстанском городе Костанай «Яндекс Карты» в тестовом режиме начали показывать пользователям сигналы светофоров в реальном времени, сообщает vc.ru. По данным издания, в будущем «Яндекс Карты» смогут рекомендовать водителям скорость, при которой они смогут с большей вероятностью проехать весь маршрут на зеленые сигналы светофоров.

В компании считают, что новая функция поможет уменьшить количество резких маневров и задержек у стоп-линии, что приведет к сокращению количества аварий на перекрестках в городе. По задумке разработчиков, благодаря информации о сигналах светофоров повысится точность расчета предполагаемого времени прибытия, а также карты загруженности дорог.

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По данным NUR.KZ, Yandex Qazaqstan планирует распространить новую функцию и на другие города. Компания считает, что информация о сигналах светофора облегчит движение по городу для начинающих водителей, а также поможет сэкономить топливо.

«Современные цифровые решения позволяют водителям чувствовать себя безопаснее, а также лучше планировать поездки. Цель этого проекта – улучшить транспортную ситуацию в Костанае, снизить нагрузку на самые оживленные участки, уменьшить количество заторов и сделать так, чтобы жителям города было комфортнее на дорогах», — заявил NUR.KZ руководитель управления цифровизации акимата (администрации) Костанайской области Азамат Кашиев.

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В апреле «2ГИС» начал показывать сигналы светофоров в Москве в рамках пилотного проекта с Центром организации дорожного движения столицы. Во время поездки приложение «2ГИС» показывает сигнал на ближайшем светофоре и таймер его смены. Тогда же «Яндекс» объявил, что разработал подобную технологию. Компания сообщила CNews, что может добавить эту функцию в сервис такси: например, чтобы сообщать пользователям, что водитель стоит на светофоре и скоро приедет. 

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