СМИ: в Европе разочаровались заявлением Трампа о России

Европейские и американские политики ожидали от президента США Дональда Трампа более решительных мер против России, которые могли бы переломить ход затяжной войны в Украине. Однако его недавнее «по-настоящему громкое» заявление оказалось менее масштабным, чем многие надеялись, пишет немецкий журнал Spiegel.

В понедельник во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома Трамп объявил о новых санкциях против России, которые будут введены, если Кремль не согласится на мирное урегулирование конфликта с Украиной. В частности, он пообещал ввести пошлины до 100% в случае отсутствия сделки в течение 50 дней. Одновременно он сообщил о согласовании с членами НАТО новой схемы поставок вооружения для Киева.

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Однако после выступления Трампа котировки на Московской бирже подскочили на несколько процентов. В Spiegel отмечают, что даже в России готовились «к чему-то худшему», но Москве «удалось выиграть время».

Ультиматум России по Украине от республиканца оказался гораздо скромнее, чем многие — прежде всего измотанная войной Украина — ожидали, отмечает издание. В Вашингтоне и ряде европейских столиц ожидания были иными, во многом из-за самого президента США, который в последние недели все чаще резко высказывался о Владимире Путине.

«Мы сыты по горло путинским бредом о мире, за которым каждый раз следует эскалация войны в Украине», — заявил Трамп всего неделю назад.

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По данным издания, у Дональда Трампа есть в распоряжении так называемая юридическая «кувалда» — законопроект, подготовленный его союзниками в Сенате, который позволит нанести чувствительный удар по России и ее торговым партнерам. Однако он ею пока не воспользовался.

Документ, разработанный в условиях редкого двухпартийного согласия, предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, продолжающих закупать у России нефть, газ, уран и другие ресурсы. По мнению большинства сенаторов, такие меры могли бы вынудить прежде всего Китай, Индию и Бразилию пересмотреть свою косвенную поддержку российской военной экономики.

Как подчеркнул лидер республиканского большинства в Палате представителей Майк Джонсон, «аппетит» к жестким санкциям в Конгрессе велик.



