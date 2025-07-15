СМИ: Трамп счел победу России в Украине вопросом времени

Президент США Дональд Трамп, накануне объявивший о поставках оружия Украине за счет европейских стран, по-прежнему считает, что военное преимущество остается у России и убежден в ее победе. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника Белого дома.

«По мнению президента, Россия в итоге победит — вопрос только в том, сколько это займет времени. У России более крупная экономика, больше армия, достаточно людей, которых она готова бросать в мясорубку, и ей просто все равно. Да, они продвигаются медленно, но продвигаются. Президент же просто хочет остановить кровопролитие», — заявил собеседник издания.

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По словам двух представителей администрации Трампа, перемена в позиции американского президента частично связана с тем, что Владимир Путин проигнорировал попытки добиться мирного соглашения. Они напомнили, что недавние атаки со стороны России стали самыми масштабными с начала войны в Украине, а характер ударов — все более неизбирательным.

«Президенту это не нравится», — подчеркнул один из собеседников.

Politico пишет, что резкая смена тона Дональда Трампа — от критики президента Украины Владимира Зеленского как «неблагодарного» до заявлений о «мужестве» украинцев — вызывает недоумение у части сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

«То, что деньги идут из Европы, немного сглаживает ситуацию. Но нам это все равно не нравится. Это не наша война, и ее эскалация не отвечает интересам Америки», — сказал бывший сотрудник предвыборной кампании Трампа, давно входящий в его окружение.

Однако один из представителей Белого дома, также пожелавший остаться анонимным, не согласился с тем, что политическая база Трампа выступает против его шагов. Он сослался на недавний опрос Echelon Insights, согласно которому почти две трети сторонников Трампа поддерживают продолжение поставок оружия Украине. Также он указал на публикации в соцсетях от сторонников Трампа, в которых те хвалят президента за то, что он заставил Европу взять на себя все расходы по новым поставкам вооружения.

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Накануне Трамп объявил России ультиматум: он пообещал ввести против страны пошлины до 100% , если мирное соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней. Кроме того, он заявил, что достиг соглашения со странами НАТО о новой схеме поставок вооружения для Киева.

