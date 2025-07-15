Помогавшие Трампу победить на выборах сторонники теорий заговора начали критиковать его

Сторонники теорий заговора, способствовавшие победе Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, начали активно критиковать решения его администрации и обвинять ее в «сокрытии правды», пишет CNN.

Журналисты отмечают, что многие из блогеров правого спектра и медийных сторонников теорий заговора вынуждены переключиться на критику Трампа из-за зависимости от работы алгоритмов соцсетей — контент с критикой властей показывает более высокие показатели вовлеченности.

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Значительная часть критики в адрес Трампа и его команды связана с выводами ФБР и Минюста США, которые не нашли доказательств того, что осужденный за сексуализированные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел так называемый «список клиентов» или был убит кем-либо, а не совершил самоубийство.

Теория о существовании «списка клиентов» Эпштейна была ключевой для сторонников теорий заговора, которые обосновывали необходимость поддержать Трампа, отмечает CNN. Она использовалась в качестве элемента для построения обвинений в адрес «правящего класса» Америки. Эти тезисы позже могли трансформироваться в убеждения о том, что Трамп тайно борется с политиками-демократами, которые якобы занимаются сексуализированной торговлей детьми, поклоняются Сатане и контролируют правительство страны.

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Теперь Трамп сам стал мишенью для обвинений для этой части своего электората, отмечает CNN. Попытка опровергнуть тезисы теории про «список клиентов» Эпштейна привела к тому, что ее сторонники начали критиковать администрацию президента еще сильнее. Журналисты отмечают, что представителям Белого дома будет сложно бороться с публичными сторонниками теорий заговора — эти конструкции защищают сами себя от критики, не поддаются проверке, а аргументы противников их авторы могут использовать для усиления своей позиции против тех, кто их произносит.

CNN отмечает, что в движении в поддержку Трампа MAGA (Make America Great Again) теория о «списка клиентов» Эпштейна обсуждалась годами, по этому вопросу сын президента высказался за год до возвращения Трампа в Белый дом. Теперь сторонники теорий заговора считают, что Трамп и его администрация предали их, и отказываются верить словам властей, что у них нет никаких подтверждений слухов о «списках клиентов» Эпштейна.