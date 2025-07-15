EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Помогавшие Трампу победить на выборах сторонники теорий заговора начали критиковать его

2 минуты чтения 00:45

Сторонники теорий заговора, способствовавшие победе Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, начали активно критиковать решения его администрации и обвинять ее в «сокрытии правды», пишет CNN.

Журналисты отмечают, что многие из блогеров правого спектра и медийных сторонников теорий заговора вынуждены переключиться на критику Трампа из-за зависимости от работы алгоритмов соцсетей — контент с критикой властей показывает более высокие показатели вовлеченности.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
Политика8 минут чтения

Значительная часть критики в адрес Трампа и его команды связана с выводами ФБР и Минюста США, которые не нашли доказательств того, что осужденный за сексуализированные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел так называемый «список клиентов» или был убит кем-либо, а не совершил самоубийство.

Теория о существовании «списка клиентов» Эпштейна была ключевой для сторонников теорий заговора, которые обосновывали необходимость поддержать Трампа, отмечает CNN. Она использовалась в качестве элемента для построения обвинений в адрес «правящего класса» Америки. Эти тезисы позже могли трансформироваться в убеждения о том, что Трамп тайно борется с политиками-демократами, которые якобы занимаются сексуализированной торговлей детьми, поклоняются Сатане и контролируют правительство страны.

Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране
Общество16 минут чтения

Теперь Трамп сам стал мишенью для обвинений для этой части своего электората, отмечает CNN. Попытка опровергнуть тезисы теории про «список клиентов» Эпштейна привела к тому, что ее сторонники начали критиковать администрацию президента еще сильнее. Журналисты отмечают, что представителям Белого дома будет сложно бороться с публичными сторонниками теорий заговора — эти конструкции защищают сами себя от критики, не поддаются проверке, а аргументы противников их авторы могут использовать для усиления своей позиции против тех, кто их произносит.

CNN отмечает, что в движении в поддержку Трампа MAGA (Make America Great Again) теория о «списка клиентов» Эпштейна обсуждалась годами, по этому вопросу сын президента высказался за год до возвращения Трампа в Белый дом. Теперь сторонники теорий заговора считают, что Трамп и его администрация предали их, и отказываются верить словам властей, что у них нет никаких подтверждений слухов о «списках клиентов» Эпштейна.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Общество
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране
00:01
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Политика
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
17:11 14 июля
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Общество
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли?
00:01 14 июля
Сахарная смерть
Криминал
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
17:00 13 июля
В Японии можно нанять человека для увольнения
Мир
В Японии можно нанять человека для увольнения
Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях
00:01 13 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования