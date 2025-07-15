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Общество

Назван самый трендовый напиток лета

2 минуты чтения 18:14 15 июля

Самым трендовым напитком лета 2025 года станет ходзича латте, а не матча, считает Financial Times.

Этот напиток делают из листьев зеленого чая, его вкус имеет ореховые и карамельные нотки, которые идеально сочетаются с молоком. Ходзича латте делается из одного растения с матчей, но считается экспертами более полезным, а вкусы двух напитков не похожи друг на друга.

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Особой популярностью ходзича латте пользуется в Японии, этот напиток там заказывают так часто, что он уже появился в меню некоторых отделений Starbucks. Это начинает происходить и в отдельных кафе западных стран.

Основатель японского кафе Matchado в Лондоне Хироми Мацунобу рассказал журналистам, что в Японии вкус ходзича латте считается «ностальгическим» и успокаивающим. Ощущения от употребления напитка он описал как ореховый вкус с тонкими карамельными нотками, нежной «дымностью», потребитель ощущает, что пьет сладкий кофе. Матча же имеет иной вкус — более яркий, дополняемый «травянистыми» нотками.

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Мацунобу отметил, что ходзича латте может иметь как зеленый, так и черный цвет. Готовить его можно и из порошка, в том числе и дома. Некоторые из заведений Нью-Йорка и Лос-Анджелеса уже проводят мастер-классы по приготовлению этого типа латте для своих клиентов, пишет Financial Times.

Правильная последовательность действий включает в себя взбивание пяти граммов порошка с 50 миллилитрами горячей воды, смешивание со 150 миллилитрами кипящего молока. При приготовлении важно следить, чтобы в смеси не образовались комки.

Другие опрошенные журналистами эксперты подтвердили рост интереса потребителей к японским напиткам и к ходзича латте. Они ожидают дальнейшего роста спроса в ближайшие месяцы.

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