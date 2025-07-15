СМИ раскрыли реакцию Путина на угрозы Трампа и его дальнейшие шаги

Владимир Путин будет продолжать вести войну в Украине, не обращая внимания на угрозы президента США Дональда Трампа ужесточить санкции, сообщили агентству Reuters три источника, близкие к Кремлю. По их словам, Путин продолжит воевать до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, при этом его территориальные требования могут расшириться по мере продвижения российских войск.

По словам источников, Путин уверен, что любые дополнительные меры западных стран не способны серьезно повлиять на экономику и вооруженные силы России. «Путин считает, что никто, включая американцев, всерьез не обсуждал с ним детали мирного урегулирования в Украине, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого», — сказал изданию один из источников.

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Собеседники агентства уточнили, что Путин «ценит отношения с Трампом», но не считает, что Россия и США обсуждали «основы мирного плана».

Один из источников утверждает, что Путина не беспокоят «никакие потенциальные экономические потери Москвы» из-за санкций, потому что он считает военные цели Москвы гораздо более важными по сравнению с экономическими трудностями. По его словам, на Путина влияют угрозы США ввести пошлины против Индии и Китая в ответ на их импорт российской нефти.

Собеседник издания пригрозил, что территориальные амбиции Путина могут расшириться, если война не будет остановлена, — другие два источника подтвердили журналистам эту информацию. «Россия будет действовать, исходя из слабости Украины», — объяснил третий источник. По его словам, российские военные могут остановить наступление после оккупации четырех областей Украины, если столкнутся с упорным сопротивлением. «Но если оборона падет, последует еще более масштабный захват Днепропетровска, Сум и Харькова», — заявил он.

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Высокопоставленный сотрудник Белого дома сообщил Politico, что Трамп по-прежнему уверен, что военное преимущество в войне в Украине остается у российских войск, и «Россия в итоге победит». «У России более крупная экономика, больше армия, достаточно людей, которых она готова бросать в мясорубку, и ей просто все равно. Да, они продвигаются медленно, но продвигаются. Президент же просто хочет остановить кровопролитие», — сообщил изданию источник в Белом доме.

В понедельник Трамп пригрозил ввести пошлины до 100% против России, если договор о завершении войны в Украине не будет подписан через 50 дней. Также президент США согласовал новую военную помощь Украине в виде 17 комплексов ПВО Patriot, некоторые из которых, по его словам, прибудут уже в ближайшее время.