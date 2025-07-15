Отказавшимся от взяток полицейским компенсируют их сумму

Полицейским из Ростовской области начнут компенсировать суммы взяток, от которых они ранее отказались, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника регионального управления МВД России Александра Речицкого.

Он отметил, что уже издал приказ, который разрешает полицейским получить сумму в том же объеме, в котором ее предложил взяткодатель. Необходимость введения этого поощрения Речицкий обосновал желанием поблагодарить полицейских за «стойкую антикоррупционную позицию».

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При этом на предложивших взятку продолжат заводить дела по статье о даче взятки (ст. 291 УК). Речицкий отметил, что за первые шесть месяцев 2025 года в регионе было выявлено 767 коррупционных преступлений, 260 из них были связаны со взяточничеством. Более половины таких преступлений были выявлены сотрудниками МВД.

Чиновник не рассказал о том, успели ли полицейские получить компенсацию по новому приказу, а также о том, какие суммы им были выплачены. «Агентство» со ссылкой на мнения юристов отмечает, что такая практика может нарушать бюджетное законодательство и содержать в себе коррупционные риски.

Журналисты сообщают, что руководство МВД вряд ли имеет возможность «возвращать» своим сотрудникам взятки. Деньги, которые предлагались в рамках коррупционной схемы, признаются вещественным доказательством, а затем направляются в государственный бюджет, рассказал «Агентству» сотрудничающий с «Первым отделом» юрист Евгений Смирнов.

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Смирнов отметил, что ростовское управление МВД может премировать сотрудников из собственного зарплатного фонда. Но он строго лимитирован — юрист сомневается, что полицейские смогут получить компенсации за взятки, особенно крупного размера.

Юристка «ОВД-Инфо» Валерия Ветошкина рассказала журналистам, что норма о таких «компенсациях» отсутствует в российском законодательстве. Даже выплаты премий, равных по сумме предложенной взятке, «вызывают вопросы», поскольку это нарушает бюджетное законодательство и принципы премирования, отмечает Ветошкина.