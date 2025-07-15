Сотрудник «Вкусно — и точка» плевал в еду гостям

В соцсетях обсуждают видео с сотрудником ресторана «Вкусно — и точка», который украдкой плюет в бургер клиента, пока готовит заказ к выдаче.

Инцидент произошел в одном из заведений Ростовской области. Видео снял и распространил клиент «Вкусно — и точка». Он подчеркнул, что работник плевал во все заказы.

«Сегодня в 3 часа ночи ехал из Ростова в Москву. По дороге заехал во «Вкусно — и точка» в Каменске. Сотрудник грубо начал разговаривать, я заподозрил, что что-то не то, пошел смотреть, как он готовил, и увидел, что в каждый заказ плюет!» — цитирует автора видео телеграм-канал «Ростов Главный».

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Позже стало известно, что попавшего на видео работника заведения уволили. Об этом сообщила «Лента.ру». По ее данным, в пресс-службе выразили благодарность гостю, который опубликовал видео, и обещали принять меры, чтобы подобное не повторилось в будущем. Телеграм-канал «Осторожно, новости» написал, что Роспотребнадзор обратил внимание на эту ситуацию и намерен провести проверку ресторана в Каменске-Шахтинском.

По информации близкого к силовикам телеграм-канала Baza, плевавший в заказы сотрудник объяснил свое поведение тем, что клиенты угрожали ему и оскорбляли. В результате он не смог сдержать эмоций и плюнул в заказ. По его признанию, он работал в ресторане около года и ранее ничего подобного не делал.

Несколько лет назад наблюдалась целая серия жалоб на «Вкусно — и точка» со стороны клиентов. В частности, одна из жительниц Москвы обнаружила в своем бургере плесень, чуть позже — гость обратил внимание, что к картошке фри ему дали просроченные сырные соусы.

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Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» анонсировала тестирование нового формата — передвижных фуд-траков с сокращенной версией меню, которую включены самые популярные позиции. В компании подчеркнули, что в фуд-траках будут соблюдаться стандарты по приготовлению и хранению продуктов, как и в обычных ресторанах. В начале июле во «Вкусно — и точка» на Пушкинской площади в Москве стала доступна опция заказа столика на полтора часа. Пока это экспериментальная акция, которая действует только по выходным до конца июля.