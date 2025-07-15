Пережившая насилие россиянка рассказала о реакции финских властей на мужа-абьюзера

В августе 2022 года россиянка Елизавета Уварова (имя героини изменено по ее просьбе) эмигрировала в Финляндию с мужем и дочерью от первого брака. Она рассказала «Холоду», что после переезда он «очень изменился как человек»: стал кричать на близких, бил собаку, ревновал, ограничивал жену в средствах и занимался с ней сексом без ее согласия. В результате Елизавете пришлось скрыться от мужа — сначала она уехала с дочерью и собакой в другой город, а потом перебралась в шелтер для жертв домашнего насилия, где прожила месяц.

В шелтере присутствовали как женщины, так и мужчины, многие из них с видимыми следами перенесенного насилия. В общей зоне была расположена кухня, гостиная, детская комната с игрушками и сауной. В комнате дочку Елизаветы ждал огромный замок с принцессами и холодильник, полный продуктов. К каждому пострадавшему был приставлен куратор, который составлял план действий — помогал найти квартиру, получить консультации юристов и психологов.

Но Елизавете куратор помочь не смог. Она была единственной мигранткой в шелтере, и ни она, ни ее помощник не знали, не аннулируют ли ее вид на жительство при разводе. Согласно финскому законодательству, если семейная связь больше не существует, вид на жительство, выданный на этой основе, действительно могут аннулировать или не продлить. Однако если развод с супругом обусловлен его агрессивным поведением в браке, вид на жительство может быть продлен, несмотря на развод.

Елизавете до конца было непонятно, как поступят финские службы в ее случае. Пришлось наблюдать за решением в моменте — ее муж подал на развод спустя несколько недель после их с дочкой прибытия в шелтер. В результате через полгода суд вынес решение о разводе, а вид на жительство Елизаветы и ее дочки так и не аннулировали.

Несмотря на это Елизавета приняла решение эмигрировать из Финляндии в другую европейскую страну. У нее сложилось противоречивое отношение к системе помощи жертвам насилия в Финляндии. Она была благодарна за условия, предоставленные им в шелтере. Но после выписки столкнулась с трудностями.

Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране Общество 16 минут чтения

Елизавета могла претендовать на пособие на ребенка, помощь с оплатой детских кружков и даже с уходом за ребенком. «Но на деле все зависело от везения — если попадется хороший куратор в социальных службах, он достанет помощь, попадется плохой — останешься без нее», — объясняет положение вещей Елизавета.

Елизаветин кейс вела сотрудница, проходящая практику. Она закрыла кейс, посчитав, что Елизавета с дочкой не нуждаются в помощи. Потом кураторы сменились, и кейс Елизаветы открыли вновь. Но они на тот момент уже уехали из Финляндии.

В материале «Холода» Елизавета рассказала, как адаптируется к жизни на новом месте, оправляется после пережитого и учится вновь доверять людям.