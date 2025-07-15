Поводов для лишения российского гражданства станет еще больше

Российская Генеральная прокуратура, а также Федеральная служба безопасности, министерство юстиции и министерство внутренних дел поддержали предложение расширить список преступлений, которые являются основанием для лишения приобретенного российского гражданства. Об этом, как передает ТАСС, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она также отметила, что решение по вопросу лишения приобретенного гражданства будут приниматься «независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора».

В свою очередь, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин уточнил, что одобренные силовиками предложения предполагают лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших преступления, ответственность за которые предусмотрена следующими статьями Уголовного кодекса:

убийство;

развратные действия в отношении ребенка, половое сношение с детьми, не достигшими 14 лет, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего;

изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью;

понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера;

понуждение к действиям сексуального характера организованной группой;

развратные действия в отношении двух или более лиц;

организация незаконной миграции;

любое иное преступление, «если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».

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Законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства российские парламентарии приняли в первом чтении 8 июля.