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Общество

Поводов для лишения российского гражданства станет еще больше

2 минуты чтения 16:59 15 июля

Российская Генеральная прокуратура, а также Федеральная служба безопасности, министерство юстиции и министерство внутренних дел поддержали предложение расширить список преступлений, которые являются основанием для лишения приобретенного российского гражданства. Об этом, как передает ТАСС, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она также отметила, что решение по вопросу лишения приобретенного гражданства будут приниматься «независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора». 

В свою очередь, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин уточнил, что одобренные силовиками предложения предполагают лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших преступления, ответственность за которые предусмотрена следующими статьями Уголовного кодекса: 

  • убийство;
  • развратные действия в отношении ребенка, половое сношение с детьми, не достигшими 14 лет, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего;
  • изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;
  • групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью;
  • понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера;
  • понуждение к действиям сексуального характера организованной группой;
  • развратные действия в отношении двух или более лиц;
  • организация незаконной миграции;
  • любое иное преступление, «если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».
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Законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства российские парламентарии приняли в первом чтении 8 июля.

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