Поводов для лишения российского гражданства станет еще больше

Российская Генеральная прокуратура, а также Федеральная служба безопасности, министерство юстиции и министерство внутренних дел поддержали предложение расширить список преступлений, которые являются основанием для лишения приобретенного российского гражданства. Об этом, как передает ТАСС, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Она также отметила, что решение по вопросу лишения приобретенного гражданства будут приниматься «независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора».
В свою очередь, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин уточнил, что одобренные силовиками предложения предполагают лишать приобретенного гражданства лиц, совершивших преступления, ответственность за которые предусмотрена следующими статьями Уголовного кодекса:
- убийство;
- развратные действия в отношении ребенка, половое сношение с детьми, не достигшими 14 лет, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего;
- изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;
- групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью;
- понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера;
- понуждение к действиям сексуального характера организованной группой;
- развратные действия в отношении двух или более лиц;
- организация незаконной миграции;
- любое иное преступление, «если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».
Законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства российские парламентарии приняли в первом чтении 8 июля.