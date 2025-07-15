Российский студент в Эстонии два года бился с властями за ВНЖ и победил

21-летний Филип Гаврилов, гражданин России и выпускник Тартуского университета, получил вид на жительство по гуманитарным основаниям после двух лет правовой неопределенности и угрозы депортации. Об этом 11 июля сообщил Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA), отметив, что документы будут оформлены так, чтобы Гаврилову не пришлось покидать страну, сообщает Postimees.

Его отец родился в Нарве, но в 1990-х годах переехал в Россию. Политическая ситуация в России вынудила семью в 2018 году вернуться в Эстонию.

Гаврилов окончил в Эстонии школу с золотой медалью, а в 2024 году завершил бакалавриат по специальности «эстонский язык как иностранный» в Тартуском университете. Он говорит на эстонском языке, мечтает преподавать его русскоязычным школьникам в Нарве и называет Эстонию своим единственным домом.

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В 2022 году молодой человек подал заявление на международную защиту, утверждая, что возвращение в Россию поставит его под угрозу преследования из-за антивоенной позиции, участия в пикетах у российского посольства и резкой критики войны в Украине в социальных сетях. Он также подготовил в Тартуском университете дипломную работу на тему «Бесконечная война: риторика победных речей Путина».

Однако и PPA, и суды Эстонии отклонили его ходатайство, посчитав недостаточно доказанным риск преследования.

Административный суд Тарту в своем решении отметил, что хотя взгляды Гаврилова антивоенные и оппозиционные, он не фигурировал в российских СМИ, не был задержан за протесты и не состоит в оппозиционных структурах. Суд указал, что риск репрессий в России существует, но он не индивидуализирован, и потому не является основанием для международной защиты. Апелляционный суд поддержал эту позицию. В судебных заключениях содержалась следующая формулировка: «Филип Гаврилов не является лицом, известным российскому режиму, как, например, Алексей Навальный».

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В решениях подчеркивалось, что PPA вправе, помимо международной защиты, рассмотреть вариант гуманитарного вида на жительство, если имеет сильные социальные связи с Эстонией.

После отказа в убежище Гаврилов пытался получить временный ВНЖ по другим основаниям, но получал отказ за отказом. По его словам, сотрудники PPA требовали отозвать поданное заявление и грозили немедленной депортацией, несмотря на то, что он не имел жилья или родственников в России, а возвращение туда он называл «угрожающим его жизни и достоинству».

Он обратился к канцлеру юстиции (аналог омбудсмена), обратив внимание на противоречие между его многолетним пребыванием в Эстонии, интеграцией и фактом, что ему грозит высылка.

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Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. 11 июля этого года полиция сообщила, что примет положительное решение о предоставлении гуманитарного ВНЖ, руководствуясь «исключительными личными обстоятельствами» и гуманностью.

После начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года Эстония резко ужесточила миграционные процедуры для граждан России и Беларуси. Было введено ограничение на выдачу виз, заморожены многие процедуры, включая вид на жительство для учебных целей.