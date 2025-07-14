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Общество

Зумеры начали стремиться к накоплению денег

2 минуты чтения 21:36 14 июля

Молодые люди все чаще задумываются о росте цен на недвижимость, инфляции, а также о том, на какие накопления они будут жить в условиях постоянных кризисов. Об этом сообщает Der Spiegel.

Журналисты связывают эту тенденцию с трендами, распространяемыми в социальных сетях. Они, по мнению авторов текста, формируют установку на постоянное стремление к увеличению своего состояния, поиск возможностей для саморазвития и обретения финансовой независимости.

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«Здоровый материализм приобретает все большее значение как ценностная ориентация», — цитирует Der Spiegel исследование компании Shell. Журналисты отмечают, что это наблюдение верно даже в отношении людей, которые редко задумываются о потреблении и критически относятся к капиталистическим идеям.

Авторы отмечают, что эти выводы нельзя распространять на всех представителей поколения Z, поскольку оно, как и другие возрастные группы, неоднородно по своим взглядам, в том числе и в вопросе ценностей. Однако журналисты сообщают, что настроения зумеров при этом позволяют сделать вывод о том, чего молодые люди хотят от своей жизни в долгосрочной перспективе.

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Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что молодые люди больше не верят в то, что им удастся накопить деньги на крупные покупки. «Мечта о собственном доме для многих больше не является реальной», — цитирует Der Spiegel консультанта Яэль Майер. При этом роскошный образ жизни стал проникать в жизнь зумеров через соцсети — молодые люди видят, как живут инфлюенсеры, и примеряют это стиль на себя.

Именно социальные сети, как отмечается в тексте, часто создают у зумеров впечатление, что им не хватает денег — из-за этого молодые люди стараются найти способы зарабатывать больше. При этом экономические данные свидетельствуют, что на самом деле молодые люди достаточно обеспечены, а ощущение нехватки средств часто можно считать искусственным.

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