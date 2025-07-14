EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: ВТБ перевел сотрудников в Москва-Сити на удаленку из-за угрозы атаки дронов

2 минуты чтения 23:51 14 июля

Руководство банка ВТБ начало принудительно отправлять на удаленку сотрудников центрального офиса, расположенного в одной из башен комплекса Москва-Сити. Администрация объяснила это решение риском атаки дронов, которая может произойти в ближайшие две недели. Об этом со ссылкой на анонимные источники в ВТБ пишет The Bell.

Телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» утверждает, что аналогичное решение приняли «некоторые компании», офисы которых также расположены в Москва-Сити. По информации авторов канала Собчак, атака дронов также ожидается в ближайшие две недели, однако меры предосторожности в виде удаленки могут продлить до конца лета.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
Политика8 минут чтения

The Bell пишет, что подразделениям ВТБ разрешено оставить на рабочем месте не более 20% сотрудников. При этом, как отмечают журналисты, аналогичных ограничений не вводилось в Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторге, а также в компании Ozon и банке «Сбер», чьи офисы также располагаются в Сити. The Bell известно о похожих ограничениях, которые ввела «еще одна крупная компания с офисом в Сити», ее название в материале не приводится.

Сахарная смерть
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
Криминал6 минут чтения

«Кровавая барыня» не приводит списка компаний, решивших перевести своих сотрудников на удаленку, но отмечает, что некоторые компании отнеслись к информации об угрозе атак дронов критически и посчитали ее «не такой серьезной». Они, как отмечается в тексте, ввели ограничения на посещения рабочих мест для своих сотрудников с часу ночи до восьми часов утра.

При этом The Bell и «Кровавая барыня» не опубликовали информацию о том, кто является источником данных о возможной атаке дронов на комплекс Москва-Сити. Рестораны и офисы на территории комплекса, как утверждают журналисты, можно забронировать на предполагаемые даты атаки дронов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Общество
Он нанес своей девушке 59 ножевых ранений
Сидел на мефедроне и убил ее под действием наркотика, а теперь он почетный студент престижного вуза. Все благодаря «СВО»
17:18
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Общество
Я сбежала от мужа-абьюзера в финский шелтер
Чувствовала себя там самозванкой, а теперь начинаю жизнь заново в другой стране
00:01
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Политика
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
17:11 14 июля
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Общество
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли?
00:01 14 июля
Сахарная смерть
Криминал
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
17:00 13 июля
В Японии можно нанять человека для увольнения
Мир
В Японии можно нанять человека для увольнения
Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях
00:01 13 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования