СМИ: ВТБ перевел сотрудников в Москва-Сити на удаленку из-за угрозы атаки дронов

Руководство банка ВТБ начало принудительно отправлять на удаленку сотрудников центрального офиса, расположенного в одной из башен комплекса Москва-Сити. Администрация объяснила это решение риском атаки дронов, которая может произойти в ближайшие две недели. Об этом со ссылкой на анонимные источники в ВТБ пишет The Bell.

Телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» утверждает, что аналогичное решение приняли «некоторые компании», офисы которых также расположены в Москва-Сити. По информации авторов канала Собчак, атака дронов также ожидается в ближайшие две недели, однако меры предосторожности в виде удаленки могут продлить до конца лета.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла Политика 8 минут чтения

The Bell пишет, что подразделениям ВТБ разрешено оставить на рабочем месте не более 20% сотрудников. При этом, как отмечают журналисты, аналогичных ограничений не вводилось в Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторге, а также в компании Ozon и банке «Сбер», чьи офисы также располагаются в Сити. The Bell известно о похожих ограничениях, которые ввела «еще одна крупная компания с офисом в Сити», ее название в материале не приводится.

Сахарная смерть Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить Криминал 6 минут чтения

«Кровавая барыня» не приводит списка компаний, решивших перевести своих сотрудников на удаленку, но отмечает, что некоторые компании отнеслись к информации об угрозе атак дронов критически и посчитали ее «не такой серьезной». Они, как отмечается в тексте, ввели ограничения на посещения рабочих мест для своих сотрудников с часу ночи до восьми часов утра.

При этом The Bell и «Кровавая барыня» не опубликовали информацию о том, кто является источником данных о возможной атаке дронов на комплекс Москва-Сити. Рестораны и офисы на территории комплекса, как утверждают журналисты, можно забронировать на предполагаемые даты атаки дронов.