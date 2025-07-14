В МИД России заявили об угрозе размещения военной инфраструктуры США вблизи российских границ

Соединенные Штаты смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи российских границ на территории Дании. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, в июне датский парламент одобрил новое соглашение с Вашингтоном, которое предоставляет США доступ к трем датским военным базам.

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«Это означает, что США вблизи границы России смогут размещать свою военную инфраструктуру, генерировать с датской территории угрозы для нашей национальной безопасности. Как на практике будет реализовываться это соглашение, покажет будущее», — сказал российский посол в Дании.

При этом Барбин отметил, что текст соглашение не предполагает контроля со стороны датских властей над тем, какие именно американские вооружения будут там размещаться. «В этой связи под вопросом способность Дании обеспечить неразмещение ядерного оружия на своей территории в мирное время», — добавил Барбин.

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В феврале датская военная разведка предупредила об угрозе российского нападения на одну из стран НАТО в ближайшие годы. По оценкам спецслужбы, Россия может быть готова к новой полномасштабной войне в Европе уже через пять лет после завершения боевых действий в Украине.

В докладе датской разведки говорилось, что Россия начала масштабную реформу своих вооруженных сил еще в 2022 году, а спустя два года перешла к наращиванию военной мощи. В документе отмечается, что высвобождать ресурсы для перевооружения России помогает финансовая и военная поддержка со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.