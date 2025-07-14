Названы способы уберечь собак от жары

Ветеринары фиксируют рост случаев тепловых ударов у собак в жаркую погоду. Животные страдают не меньше людей — ожоги лап, тепловой удар и даже смерть могут стать следствием пренебрежения правилами безопасности. Би-би-си выяснило у специалистов, как защитить своего питомца.

Один из собеседников издания рассказал, что собакам может быть тяжело переносить даже температуру, которая людям не кажется экстремальной. Так, перегрев у животных может начаться уже при 25°C, при этом риск значительно возрастает при влажности выше 65%. Кроме того, собаки за холодный сезона обычно теряют физическую форму, и им нужно время, чтобы перестроиться на другой режим.

«Весной люди становятся более активными, берут собак на долгие прогулки, но не учитывают, что питомец может быть не в форме и не готов к жаре», — поясняет Кэтрин Фаррелл, специалист по неотложной и интенсивной терапии из Калифорнийского университета.

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Наибольшему риску, по словам специалистов, подвержены так называемые брахицефальные породы: мопсы, пекинесы, бульдоги, гриффоны и т.д. Они не могут эффективно охлаждаться через дыхательные пути, поэтому перегреваются быстрее остальных.

В жаркую погоду ветеринары рекомендуют скорректировать график прогулок — гулять ранним утром и вечером, при этом сначала выводить собаку ненадолго и постепенно увеличивать время на улице. Другой совет касается прогулок по асфальту. По словам собеседников Би-би-си, оценить температуру асфальта можно самостоятельно. Так, если вы не можете держать руку на поверхности асфальта более 30 секунд, значит собака скорее всего получит ожоги лап. Рекомендуется гулять в затененных зеленых зонах, а также можно приобрести специальные ботинки для собак. При этом охлаждающие жилеты, которые в последние годы очень популярны, могут быть эффективны только в течение первых 10 минут, после чего превращаются в «горячее влажное одеяло».

Что касается стрижки шерсти для защиты от жары, то она может полезна далеко не всем собакам, пишет Би-би-си. Например, для пород с плотной двойной шерстью, как у хаски или маламутов, стрижка может принести вред: подшерсток в таких случаях работает как термос — он не только согревает зимой, но и защищает от перегрева летом, объясняют ветеринары. Если сбрить такую шерсть полностью, собака может перегреться еще быстрее. Оптимальный вариант — регулярное вычесывание. Оно улучшает воздухообмен и помогает животному лучше охлаждаться. Перед походом к грумеру нужно проконсультироваться с ветеринаром, говорится в публикации.

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Одним из первых признаков перегрева у собак ветеринары называют тяжелое, учащенное дыхание. По словам Кэтрин Фаррелл, особенно тревожный симптом — шумное дыхание с хрипами или свистом: это может указывать на отек дыхательных путей и нарушение теплообмена. Тепловой удар развивается, когда температура тела животного превышает критическую отметку — у собак это примерно 41 °C. При этом начинает страдать нервная система: питомец может выглядеть дезориентированным, вялым или пошатываться. Еще один характерный признак — ярко-красные десны. В таких случаях ветеринары советуют не ждать и начинать охлаждение еще до поездки в клинику: можно облить собаку прохладной (но не ледяной) водой или полностью окунуть в ванну, а затем направить вентилятор на влажную шерсть. Слишком холодная вода может навредить — она сужает сосуды и мешает организму отдавать тепло.